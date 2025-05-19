Общество

Агрокласс открыли в Башовской школе Локнянского округа

Агрокласс по направлению «Животноводство. Ветеринария» открыли в Башовской школе Локнянского муниципального округа, сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный Telegram-канал Псковской области

Реализацию профильной программы дополнительного образования обеспечивает сотрудничество с Великолукской сельскохозяйственной академией. Программа разработана совместно с академией, а руководитель агрокласса прошёл обучение в ГСХА.

Преподаватели академии проводят практические занятия в школе и на кафедрах. Практические навыки обучающиеся осваивают на ферме молочного комплекса «МЕГА» в деревне Насва, изучая деятельность предприятия и взаимодействуя с его специалистами.

«Благодаря такому комплексному подходу ученики получают не только теоретические знания, но и практический опыт», - отметили в Telegram-канале.