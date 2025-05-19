Общество

Опрос показал, сколько россиян получают меньше коллег

Чуть более трети россиян (35%) получают меньшую заработную плату, чем их коллеги на аналогичных должностях, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

«Среди знающих уровень зарплаты коллег 48% респондентов отметили, что их зарплата не отличается от зарплаты коллег на аналогичной должности. Однако 35% участников опроса признали, что их коллеги получают больше, а 17% - больше своих коллег», - говорится в исследовании.

Согласно данным, 39% опрошенных знают точную зарплату своих коллег, 19% не владеют этой информацией. При этом 42% респондентов лишь предполагают об уровне дохода их коллег, пишет РИА Новости.

Разница в зарплате с коллегами на аналогичных должностях у половины участников опроса (51%) составляет менее 10%, заработная плата трети российских сотрудников отличается от дохода коллег на аналогичных должностях на 10-30%, у каждого десятого (10%) - на 30-50%, более чем в два раза всего у 5% сотрудников.

В исследовании, которое проводилось с 12 по 14 мая, поучаствовали более 3,5 тысячи пользователей сервиса из всех регионов страны.