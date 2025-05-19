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Общество

Россияне пересаживаются с прокатных на личные электросамокаты

21.05.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

В России в январе–апреле 2025 года выросли продажи электросамокатов в 1,5 раза в сравнении с тем же периодом 2024-го, рассказал сотрудник одной из компаний-дистрибьюторов. По его словам, это происходит на фоне ужесточения штрафов, которые получают пользователи прокатных СИМ (средств индивидуальной мобильности) и ужесточения других наказаний за нарушения — например, блокировки аккаунтов.

Штрафы за вождение электросамокатов детьми вырастут втрое : Псковская Лента Новостей / ПЛН

В этой ситуации лучше иметь свой электросамокат — его владельца практически невозможно оштрафовать. Например, за езду вдвоем или неспешивание на переходе: ответственность для него может наступить, по сути, только при совершении ДТП.

Кикшеринговые компании действительно регулярно повышают штрафы: так, с 28 апреля Whoosh и «МТС Юрент» усилили борьбу с использованием прокатных электросамокатов несовершеннолетними. С 28 апреля компании втрое увеличили штрафы за их допуск к управлению СИМ — с 10 до 30 тыс. рублей, сообщили их представители. Исключение — Москва, где штраф уже составляет 100 тыс. рублей, пишут «Известия».

Главная причина положительного роста спроса на собственные электросамокаты — ужесточение регулирования в сфере кикшеринга, согласен руководитель направления розничных проектов «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин. Налагаемые операторами ограничения и штрафы приводят к тому, что сейчас намного проще купить электросамокат для личного пользования, чем брать его в аренду, считает он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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