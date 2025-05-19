Общество

В России зафиксирована рекордная бот-атака на госструктуры

В России нейтрализована крупнейшая за последние годы ботнет-атака на госструктуры и общественные организации, она включала в себя деятельность 4,6 млн IP-адресов, сообщили в компании по кибербезопасности Curator. Речь идет об атаке, которая прошла 16 мая.

При подобной атаке на незащищенные или плохо защищенные ресурсы DDoS-ботнет такого размера может генерировать десятки миллионов запросов в секунду и выводить из строя атакуемые серверы.

«Для сравнения: самый большой DDoS-ботнет, выявленный в 2023 году, состоял из 136 тыс. устройств, а крупнейший DDoS-ботнет, обнаруженный в 2024 году, — из 227 тыс. устройств», — пояснили в пресс-службе компании.

В частности, примерно 1,37 млн заблокированных во время атаки IP-адресов (30% всего ботнета) были зарегистрированы в Бразилии, 555 тыс. устройств были из США, 362 тыс. — из Вьетнама, 135 тыс. — из Индии и 127 тыс. — из Аргентины, пишут «Известия».

«Ранее в этом году мы уже сталкивались с этим ботнетом — тогда мы заблокировали 1,33 млн IP-адресов. В этот же раз мы наблюдали более чем трехкратный рост числа задействованных в атаке устройств, что может указывать на активное развитие ботнета его организаторами», — сказал генеральный директор Curator Дмитрий Ткачев.