Общество

Минпросвещения предупредило о случаях мошенничества в период ОГЭ и ЕГЭ

Минпросвещения России предупреждает школьников и их родителей об участившихся случаях мошенничества в период экзаменационной кампании. Злоумышленники пытаются похитить персональные данные и средства россиян, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В преддверии экзаменационной кампании Рособрнадзор и Минпросвещения России обращают внимание школьников и их родителей на участившиеся случаи мошенничества. Злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомства, пытаются похитить персональные данные и средства граждан», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мошенники звонят, направляют письма выпускникам и их родителям, выдавая себя за сотрудников ведомств, школ или экзаменационных комиссий, предлагают зарегистрироваться для участия в итоговой аттестации, просят продиктовать код из СМС, перейти по ссылке, пишет ТАСС.

«Преступники получают доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу «Госуслуг» и банковским приложениям. Важно знать: Рособрнадзор, Минпросвещения России и школы не требуют подтверждения данных по телефону», - подчеркнули в сообщении.