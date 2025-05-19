Общество

«Это кошмар»: как псковичи защищают питомцев от нашествия клещей

Еженедельно в медицинские организации Псковской области обращаются десятки людей, покусанных клещами. Но далеко не все пострадавшие доходят до врача и доносят членистоногих до лаборатории, особенно, если речь идёт о владельцах животных. Собачники снимают паразитов со своих питомцев чуть ли не ежедневно и отмечают, что в этом году их особенно много.

Как защитить себя и четвероногого друга от кровососов? Можно ли избежать неприятной встречи и возможных проблем, которые она сулит? Что делать, если паукообразное уже присосалось? Какие ещё угрозы несёт теплый сезон? Ответы на эти и другие вопросы - в нашем материале.

Фото Юлии Ивановой

Отпугнуть не достаточно

О раннем пробуждении клещей федеральный Роспотребнадзор предупреждал ещё в январе - тёплая и малоснежная зима не могла остаться без последствий. Ситуацию усугубила рано наступившая весна, в итоге в Псковской области злые и голодные кровососы вышли на охоту в первой половине марта. По состоянию на 14 мая в регионе насчитывалось уже 819 человек, пострадавших от укусов клещей. И это только те, кто обратился за помощью медиков.

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Сейчас клещевой сезон в самом разгаре. Зачастую столкнувшиеся с членистоногими никуда об этом не сообщают по той простой причине, что каждого паразита нести в лабораторию долго и затратно. Тем более, если насекомые атакуют в промышленных масштабах.

«Прогулялись по дачной дорожке, потом свернули в поле, по тропинке дошли до реки и вернулись обратно на дачную дорогу (весь путь по полю занял минут 15). Такой простор, так чудесно и мило. Но тут начался кошмар. Мы увидели на Мике клеща, потом ещё, ещё и ещё… Пятнистые южные огромные клещи! Я снимала и снимала их... В лапах, в воротнике, на спине, в хвосте... Сняли с неё 34 штуки и с меня с кофты ещё одного. Дома ещё раз ее проверила - плюс 4 клеща. Помыла её и нашла ещё двух. Потом, когда одевались на прогулку, сняли с моей кофты ещё одного. Итого 42 клеща за 15 минут прогулки по полю. Это кошмар!» - поделилась итогом поездки в Тульскую область Юлия Иванова, псковский кинолог, инструктор-дрессировщик, специалист по коррекции поведения, старшая кинологического направления Псковской области поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Она констатировала, что в этом году по всей стране сообщают об огромном количестве клещей, которые стали встречаться, в том числе и в городах. К примеру, клиенты Юлии снимали кровососов с собак по результатам прогулок по набережной Пскова и в центральных парках города.

Питомцы Юлии Ивановой, фото из её личного архива

Её личные собаки работают по поиску людей, тел погибших, занимаются следовой работой, поэтому очень много времени проводят в лесу. Плюс частые путешествия, поездки в горы, на море. В прошлом сезоне Юлия сняла со своих собак всего трёх ползущих клещей, случаев укусов за последние годы она не фиксировала. «В последний раз, мне кажется, это было, когда мы ездили на Эльбрус 5 лет назад. Но мои собаки обработаны, и при укусе клещ умирает. Меня кусали только в детстве и без последствий», - рассказала кинолог.

Фото Юлии Ивановой

Единственным надежным способом защиты людей от паразитов она считает прививки, сама вакцинирована от энцефалита. При поездках в лес, в поля дополнительно использует репеллент на основе N-диэтилтолуамида (другое название активного вещества - ДЭТА). Для отпугивания клещей от животных применяет спреи, у которых в составе есть фипронил. При этом наша собеседница подчеркивает: только отпугнуть не достаточно. Она перепробовала различные способы защиты питомцев - ошейники, капли, таблетки, и единственно рабочими оказались препараты с действующими веществами сароланер и флураланер, которые блокируют нервные окончания блох и клещей, приводя к их параличу и способствуя гибели. При этом специалист подчеркнула, что при выборе препарата нужно проконсультироваться с ветеринаром и внимательно изучить инструкцию.

Юлия Иванова добавила, что клещи предпочитают влажные места, чаще всего встречаются в лиственных и смешанных лесах с густым подлеском (кустарники, трава), а также на берегах водоемов и в оврагах. «Вам надо носить одежду с плотно прилегающими манжетами, с глухим воротом, убирать волосы и надевать головной убор. Сейчас есть прекрасные костюмы «Антиклещ». Также во время прогулки осматривайте себя и питомца каждые 10-15 минут. Берегите себя и своих четвероногих!» - обратилась она к владельцам животных.

Нет стопроцентной защиты

О необходимости тщательного осмотра после каждого выгула говорят и зоозащитники.

«Клещи в огромном количестве - результат теплой европейской зимы. Для нас это беда. Даже не "больной" клещ - источник инфекции, потери у животного крови. А если таких клещей на теле с десяток, следующий этап - анемия. У приютских собак мы тоже находим клещей - прогулки по траве, около кустарника, в результате клещ на животном. В этом сезоне таких случаев ещё не было. В предыдущие годы у наших питомцев, к счастью, всё заканчивалось только вытаскиванием и утилизацией клеща», - отметила руководитель областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова.

Она констатировала, что на сегодняшний день рынок изобилует самыми разными способами защиты от клещей - спреи, капли, таблетки, ошейники. Но что из этого работает лучше, сказать сложно. Зоозащитники часто пользуются теми же препаратами, о которых шла речь выше, - дорогие таблетки с сароланером и флураланером. Однако при их покупке стоит быть внимательнее, так как сегодня встречаются явные подделки.

«Приходится пользоваться всем тем, что предлагает рынок. Выделить что-то особо эффективное сложно. Беда ещё в том, что не все наши парки и популярные места выгула обрабатываются от клещей. Знаю точно, что на территориях около школ и детских садов акарицидные мероприятия проводятся в обязательном порядке. А вот парки и скверы, в которых хозяева любят пройтись вечерком со своим питомцем, под вопросом. И, естественно, основные поставщики клещей - лес и высокая трава на полянках. Но просто не давать любимой собаке ходить в лес или побегать по траве - неправильно, поэтому нужно использовать все доступные способы защиты и каждый день проверять питомца на наличие клещей», - добавила руководитель «Зоозащиты».

Все животные должны быть обработаны системными препаратами от паразитов - таков вердикт псковского зооволонтёра и собаковода Анны Суворовой. Речь всё о тех же дорогостоящих таблетках.

«Каплями обрабатывают ежемесячно, таблеток хватает на три месяца. Препараты должны быть именно системные, которые всасываются в кровь животного и убивают клеща в процессе того, как он пьёт кровь. Перед поездкой в лес, в поля, на дачу и так далее можно дополнительно обработать животное репеллентными препаратами, например, спреем. Но надо понимать, что это имеет лишь эффект отпугивания и ни в коем разе не заменяет обработку системными препаратами», - обратила внимание зооволонтёр.

При этом она признает, что стопроцентной защиты от клещей не существует, поэтому, как и предыдущие спикеры, советует тщательно проверять себя и питомцев после прогулки.

Анна Суворова также замечала, что в этом году многие жалуются на чрезмерное нашествие кровососов. По итогам одной часовой прогулки по лесу она сняла 17 клещей с двух своих собак. Питомцы обработаны, поэтому всё обошлось.

Что-то небывалое

Повезло и псковичке Марине, которая впервые обнаружила клеща на своём питомце - бенгале. Перед поездкой на 1 мая к родителям в Пушкинские Горы она купила коту ошейник, но «не очень хороший, дешёвый».

«Котик гулял вокруг дома два дня, в воскресенье мы вернулись домой, а в четверг муж, когда гладил Марселя, обнаружил впившегося клеща - на холке, как раз там, где был ошейник. Вытащили сами - как советуют в интернете, пинцетом, круговыми движениями. Получилось удачно, клеща не повредили. На анализы мы его не повезли, внимательно наблюдали за котом, всё обошлось. К следующей поездке в Пушкинские Горы уже обработали холку специальными каплями и купили новый ошейник за 750 рублей. Продавец пообещала, что он работает. В этот раз оставляли Марселя у родителей на неделю, обошлось без происшествий», - рассказала наша собеседница.

Она констатировала: клещей в этом году невероятно много, и случай с Марселем это подтверждает - хозяева первый раз сняли кровопийцу с питомца. Ранее у них был сибирский кот Матвей, который всё лето жил в Пушкинских Горах, и клещей никогда не приносил. Правда, «на побывку к бабушке с дедушкой» его всегда отправляли в специальном ошейнике.

Впервые столкнулась с кровососами и семья Татьяны из Великолукского района. «Мы начинающие собаководы, месяц назад взяли собаку из приюта. Долго к этому готовились, но всё предусмотреть невозможно - про клещей даже не думали до момента, пока не заметили уже присосавшегося на ухе. Купили специальное приспособление - выкручиватель, это очень удобная штука, которая впоследствии пригодилась много раз. Мы часто гуляем по высокой траве, которую наш пёс сильно любит - не пускать его туда просто бесчеловечно. Неподалёку есть лес, туда тоже постоянно ходим, и, соответственно, риски подцепить клещей высоки. За первым паразитом быстро последовал второй, третий, четвёртый, по две штуки в день находили. Соседи тоже со своих собак снимают клещей пачками, говорят, в этом году что-то небывалое творится», - рассказала великолучанка.

Снятые клещи

В силу отсутствия опыта она советовалась с различными специалистами, изучала информацию в интернете, в итоге пока остановилась на ошейнике стоимостью 1700 рублей.

«Есть дороже, но эффективность под сомнением. С тех пор, как надели ошейник, случаев укусов не было, посмотрим, насколько хватит защиты. По совету знакомых заказали дорогую таблетку, отзывы о ней очень хорошие, дадим после того, как перестанет работать ошейник. Также планируем дополнительно использовать спрей, лишним точно не будет, мы очень много времени проводим на природе», - добавила наша собеседница.

Она ежедневно осматривает своего питомца на предмет наличия паразитов, но дело осложняет черный цвет шерсти, в которой ползающих клещей просто не видно. Великолучанка надеется, что присосавшихся больше не будет, а предыдущие укусы благополучно заживут. «После снятия клеща остаётся небольшая ранка, некоторые были расчесаны, всё тщательно обрабатывали антисептиками. За состоянием собаки внимательно следим, слышала, что некоторые болячки, которые переносят клещи, проявляются не сразу. Поэтому важно не упустить даже малейших изменений в поведении собаки, надеюсь, всё будет хорошо. Впредь будем готовиться к сезону паразитов тщательнее и заблаговременно», - заверила великолучанка.

Снять в течение суток

Симптомы, на которые следует обращать внимание после укуса клеща, назвал псковский ветеринарный врач-травматолог, хирург, эндоскопист Иван Никифоров. Вялость, снижение активности, потеря аппетита, лихорадка, анемия, нарушение функции печени, рвота и желтуха могут свидетельствовать о пироплазмозе (бабезиозе), который приводит к разрушению клеток крови - эритроцитов.

Ещё одна болезнь, переносчиками которой являются клещи, - энцефалит, характеризующийся воспалением в тканях мозга. К симптомам относятся тяжёлое передвижение, нарушение слуха и зрения, напряжённые мышцы шеи, вялость, обезвоживание, судороги и общее угнетённое состояние животного.

Главный признак боррелиоза, или болезни Лайма, - воспаление тканей кожи вокруг ранки от укуса клеща. При несвоевременном лечении возможен летальный исход.

«Защититься от этих болезней можно, если заранее повесить ошейник с репеллентом, либо обработать каплями холку, либо заблаговременно принять таблетку. Действующие и вспомогательные вещества в препаратах бывают разные - фипронил, моксидектин, этофенпрокс, пирипроксифен, карбамоил бензамид фенил, флураланер. Способов защиты от клещей довольно много. И самое главное - каждый раз после прогулки проверять кожные покровы на наличие присосавшихся клещей», - озвучил рекомендации специалист.

По его словам, самый хороший способ снимания клещей - это выкручивание при помощи специального приспособления. Также можно взять обычную нитку, аккуратно завязать её вокруг головы присосавшегося клеща на узел и, держа наподобие циферблата (стрелка на шесть и на 12 одновременно), поворачивать по или против часовой стрелки, при этом ни в коем случае не тянуть вверх.

Исследователи указывают, что удаление клеща в первые 12–24 часа после присасывания существенно снижает вероятность заражения. Поэтому если вы сняли клеща в течение суток, вероятность заразиться чем-то крайне мала.

Ветеринар также обратил внимание, что какое-то время место укуса может чесаться, и необходимы обработки антисептиком. Если животное начнёт расчесывать или интенсивно зализывать ранку, потребуется защитный воротник или спецодежда, а также применение специальных препаратов для заживления. Перед местным применением каких-либо лекарств следует убедиться в отсутствии проблем с их переносимостью или компонентов, а также проблем со щитовидной железой.

Иван Никифоров добавил, что в частной клинике, где он работает, пока нет ажиотажа по поводу укусов клещей, количество обращений сопоставимо с прошлым годом. Специалист допускает, что этому способствуют обработка парков от клещей и внимательность владельцев, которые активно присматривают за своими любимцами. «Насчёт инфицированных клещей данных ещё меньше, потому как многие не хотят сдавать их на исследование, в нашей лаборатории это стоит 3690 рублей. Хотя, на мой взгляд, спокойствие стоит дороже», - добавил врач.

Везите к врачу!

Паразиты - не единственная опасность, от которой нужно защищать питомцев в тёплое время года. Помимо клещей, надоедливых мух и комаров, реальную угрозу представляют осы и змеи.

«Последствия укусов этих недругов видны сразу, и помощь должна быть незамедлительной. Обязательно требуется посещение ветеринара. Пока едете к врачу - антигистаминное, витамин К1, В12. Пусть это лежит в ветеринарной аптечке, и ни разу не понадобится», - рекомендует руководитель «Зоозащиты» Вера Короткова.

«Укусы насекомых или их проглатывание очень опасны. При укусе важно удалить жало, обработать рану антисептиком. Если началась аллергическая реакция, как можно скорее доставьте питомца к ветеринару. Что касается змей, гадюки встречаются у нас очень часто. За всю свою жизнь я видела их несколько раз, но ни меня, ни моих собак никогда не кусали. Обычно, если змею не беспокоить, не наступить на неё, она либо уползет, либо просто будет лежать, замерев. Если все же вашу собаку укусила гадюка, то вам очень срочно надо попасть в ветеринарную клинику! Змея дозирует количество яда сознательно. Оборонительные укусы содержат немного яда, а в агонии выпускается весь яд, и это наиболее опасно. Основное правило оказания первой помощи – не причинять дополнительного вреда! Не надо ничего разрезать, высасывать яд, накладывать жгут или повязку, прикладывать лед или горячие компрессы, вводить какие-либо препараты. Обеспечьте максимальную неподвижность, держите место укуса ниже уровня сердца и везите собаку к врачу!» - такие советы озвучила кинолог Юлия Иванова.

Зооволонтёр Анна Суворова с ней согласна: змеи не жаждут крови, нападают только в крайних случаях, когда защищаются. Если у пресмыкающегося есть возможность скрыться, оно обязательно ей воспользуется. «Однажды встретили змею на прогулке в лесу. Она грелась на солнышке. Хорошо, что вовремя заметили. Змею оставили в покое, обошли её и пошли своей дорогой, - поделилась опытом псковичка. - Самое главное при встрече - отозвать вовремя собаку, не допускать контакта. Позволить змее скрыться, либо самим уйти».

Если укуса избежать не удалось, необходимо ограничить движение и доставить собаку в клинику, пояснила волонтёр. Она также считает, что в любые походы и путешествия лучше брать с собой минимальную аптечку, всегда держит под рукой правила первой помощи при укусе змей и дозировку антигистаминных препаратов на случай встречи с пресмыкающимися.

Анна Суворова добавила, что тяжесть последствий нападения змеи зависит от многих факторов - доза яда, место укуса, размер животного. Есть породы, которые более устойчивы к яду змей, а есть более чувствительные, к ним относятся все миниатюрные породы собак, брахицефалы.

Ветеринар Иван Никифоров подтвердил: подобные встречи опаснее всего для пациентов маленького размера. Всем владельцам животных он советует придерживаться чёткой инструкции в случае укуса и максимально быстро доставлять питомцев к врачу.

«Важно, чтобы любимец после покуса как можно меньше двигался, по возможности не переворачивать вверх ногами, нести на руках так, чтобы место укуса было ниже уровня сердца. Как можно быстрее доставляем в клинику, где есть всё необходимое для реанимации. Не стоит резать рану, пытаться выдавить и тем более отсосать этот яд - это не безопасно для владельца, яд в любом случае уже в организме, необходимо наблюдение врача. Лучшее, что вы можете сделать для своего питомца - доставить в клинику неподвижным», - подчеркнул специалист.

По его словам, при укусах гадюк используются различные препараты, в том числе специальная сыворотка. Владелец может иметь её про запас, но вводить её лучше под контролем врача во избежание анафилактического шока и ухудшения состояния пациента. Также ветеринар может назначить противовоспалительные, обезболивающие средства, самостоятельное применение которых может обернуться проблемами со здоровьем питомца.

Опасности повсюду

Летний сезон способен обернуться для животных и их владельцев множеством других проблем. К сожалению, не все люди культурно отдыхают на природе, некоторые выбрасывают стекло, оно разбивается и может оставаться в траве незаметным до тех пор, пока питомец не порежет об него лапу. То же самое касается консервов, железных банок. По наблюдениям Ивана Никифорова, таких обращений становится меньше, в том числе благодаря работе коммунальных служб, которые убирают мусор в городских парках, а также неравнодушным гражданам, вносящим свой вклад в поддержание чистоты в природных массивах. Периодически на приём привозят четвероногих пациентов, у которых застрял в зубах кусок дерева. Владельцы замечают неладное только через несколько дней, когда верхняя челюсть начинает раздуваться от воспаления.

Ещё одна сезонная проблема - тепловой удар, о первой помощи при котором рассказала кинолог со стажем Юлия Иванова. Собаку нужно переместить в прохладное место, обернуть тканью, смоченной в прохладной воде, либо обрызгать, но ни в коем случае не обливать ледяной, не использовать лёд и компрессы. Также следует напоить животное (маленькими глотками), создать воздушный поток, следить за температурой тела собаки (когда она достигнет 39,4, прекратить охлаждение). Не лишним будет обратиться за ветеринарной помощью - тепловой удар может иметь отсроченные последствия.

Владельцам стоит оберегать своих четвероногих не только от жары и солнца, но и от диких животных, за которыми пёс может пуститься в погоню и в итоге потеряться.

«Как правило, собак на природе, в лесу, в полях многие спускают с поводков, но не каждый сможет отозвать своего питомца в нужный момент. К тому же, дикие животные могут представлять угрозу, особенно в период выкармливания своих малышей, не все и не всегда выберут вариант спасаться бегством», - пояснила волонтёр Анна Суворова. Она также напоминает о вероятности получения травм во время прогулки: собаки бегают, играют и на большой скорости могут напороться на палки, сучки и так далее. Последствия могут быть очень тяжёлыми, особенно для крупных, массивных животных.

Кроме того, в Псковской области много опасных растений - борщевик, наперстянка, клещевина, вех ядовитый. Каждый собаковод должен знать их «в лицо» и оберегать от них питомца, уверена Юлия Иванова. А тем, кто собирается с четвероногим в путешествие на юг, она рекомендует изучить информацию про устюг (высохшая часть растения под названием «заячий ячмень», острые и колючие шипы которого могут нанести вред животным — прим. ред.).

Прогулки с питомцем - это всегда радость, но и определенные риски, которых становится больше с наступлением тепла. Сознательные хозяева должны знать об опасностях и беречь от них своих животных. Важно не пренебрегать профилактикой, стараться исключать возможные неприятные ситуации, а если здоровье четвероногого оказалось под угрозой, своевременно обращаться за помощью специалистов.

Ульяна Лаблюк