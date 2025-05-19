Общество

33% псковичей поддерживают допуск на госслужбу только после армии — опрос

Лишь 3 из 10 псковичей поддерживают принятие закона о допуске на государственную службу только тех мужчин, у которых за плечами служба в армии, 42% — против. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

В обществе уже давно обсуждается идея допуска на госслужбу только тех мужчин, которые отслужили в армии, но пока она не находит однозначной поддержки. За принятие закона, регламентирующий такой порядок, выступают 33% псковичей, против — 42%, еще 25% затруднились с ответом.

Сторонники убеждены: «Откосивших от армии близко не подпускать к госслужбе». Оппоненты высказывают мнение, что важнее профессиональные качества: «При чем тут армия? Нужны честные и ответственные люди с образованием».

Мужчин и женщин, которые высказались за принятие подобного закона, примерно поровну (34 и 32% соответственно), а вот противников больше среди мужчин (49% против 35% среди жительниц Пскова). Чем старше горожане, тем эта идея им ближе (34% респондентов от 45 лет приветствуют инициативу, а среди тех, кто моложе, таких не более 26%). С ростом уровня дохода растет и число голосов в поддержку мнения о том, что госслужба — не для каждого: за принятие закона — каждый третий пскович с доходом от 100 тысяч рублей (34%) и лишь каждый четвертый, чей заработок менее 50 тысяч рублей (25%).

Наиболее категоричны отслужившие мужчины — 59% из них убеждены, что прием на госслужбу должен быть только после армии, тогда как среди не служивших соглашаются с этим только 15%.