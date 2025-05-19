Общество

В России может появиться «черный список» юристов

Идея черного списка юристов обсуждается в профессиональном сообществе, сообщил сопредседатель Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Плигин.

«Этот вопрос находится в проработке. Уже существуют черные списки пассажиров авиационных компаний, спортивных мероприятий, дропперов или мошенников. Как крупнейшее экспертное сообщество, мы планируем максимально эффективно препятствовать недобросовестным лицам, которые злоупотребляют статусом адвоката», — подчеркнул он.

По словам Владимира Плигина, лжеюристы пользуются доверием граждан, поскольку статус адвоката понимается людьми как почетный, предполагающий высокий уровень знаний и добросовестности, пишут «Известия».

«Но, к сожалению, не всегда это ожидание соответствует действительности. В АЮР этот вопрос на повестке. Мы популяризируем юридическую профессию, и очень печально, что такие лжеюристы пятнают нашу профессию», — добавил Владимир Плигин.