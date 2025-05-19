Общество

Спрос на фармацевтов в Псковской области за год вырос на 22%

За первые 4 месяца 2025 года в России было открыто 17,2 вакансии для фармацевтов-провизоров. Наибольшее количество таких вакансий сосредоточено в Москве – почти 3 тысячи, или 17% от общего числа. По этому показателю практически не уступает столице Московская область (10%). В Псковской области с начала года спрос на фармацевтов по сравнению с 2024 годом вырос уже на 22%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе hh.ru СЗФО, ЦФО.

Аналитики отмечают, что фармацевты остаются одними из самых дефицитных медицинских специалистов. Так, в среднем по РФ на одну вакансию фармацевта сейчас претендуют порядка 1,8 активных резюме (за год уровень конкуренции в этой профессии в целом по стране вырос лишь на 0,5 пункта).

В Псковской области дефицит фармацевтов тоже ярко выражен: лишь 1,3 активных соискателей на одно рабочее место. Для сравнения: здоровый баланс для рынка труда – не менее 5-8 резюме от соискателей на одно рабочее место.