Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с директором ВЦИОМ Валерием Федоровым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии — генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о целях его приезда в Псков и впечатлениях от Всероссийского форума территориальных избирательных комиссий, а также об отношении россиян к избирательной системе и оценке социально-экономического положения в стране.

Кроме того, обсудят отношение граждан РФ к политическим институтам, ведущим политикам страны и рейтинге ведущих политических партий за год до старта парламентской кампании.