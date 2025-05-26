Общество

«Дневной дозор»: Почему молодёжь не торопится жениться и рожать?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему молодёжь не торопится заводить серьёзные отношения и рожать?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Суммарный коэффициент рождаемости, согласно указу президента, вошел в перечень показателей для оценки эффективности деятельности глав регионов. В том числе по этому показателю будут оценивать работу губернаторов за 2025 год.

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Так государство в очередной раз обозначило сверхзадачу — решить проблему демографии. В нашей Псковской области эта проблема является крайне актуальной, потому что регион лидирует по показателям депопуляции на протяжении последних десятилетий. Нельзя не признать, что государство пытается решать эту проблему, еще экс-губернатор Андрей Турчак ставил решение этой задачи главной для своего губернаторского срока, но, к сожалению, цели до сих пор не достигнуты. Что же этому мешает?

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Все больше молодых людей осознанно отказываются от официальной регистрации отношений и родительства, предпочитая свободу и личный комфорт традиционному сценарию: свадьба, ипотека, детская коляска. А среди тех, кто уже живет в паре с печатью в паспорте, не планируют становиться родителями в ближайший год.

На такую трансформацию взглядов влияют не только экономическая нестабильность и чувство неопределенности в завтрашнем дне, но и желание получить высшее образование, обеспечить возможности для саморазвития и карьерного роста. Сегодня семья будто бы перестает восприниматься как обязательный этап взросления и «нормальной» жизни, а становится скорее личным выбором и процессом, связанным с рядом неудобств.

Уж сколько инициатив и законопроектов было предложено в поддержку молодых семей и улучшения демографического положения: единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет, жилищная программа «Молодая семья», но, похоже, все они недостаточно убедительны для молодого поколения.

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Вариантов на тему, почему молодежь не стремится заводить семью и детей, много, но как основные — это нежелание брать на себя ответственность, в частности, за будущее потомство. И отсутствие стабильности, чтобы обеспечить себя и партнера жильем и нормальным уровнем дохода. Но и мнений не меньше, кто-то считает, что рожать нужно, и чем раньше — тем лучше, необходимо повышать уровень демографии в стране, а кто-то считает, что, наоборот, торопиться не стоит, нужно взвешенно подходить к вопросу создания семьи, а рожать нужно только тогда, когда будет позволять жилплощадь и финансовое состояние, мол, не нужно плодить бедность.

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Сегодня мы решили узнать у наших спикеров, что они думают на этот счет. Почему все-таки молодое поколение не спешит вступать в семейную жизнь и заводить детей? Как это нежелание сказывается на уровне демографии? Что все-таки является ключевым фактором для молодежи, который отталкивает от создания семьи? Социально-экономическая незащищенность молодежи или нежелание брать на себя ответственность? Нужно ли в раннем возрасте вступать в брак и не приведет ли это к большому количеству бракоразводных процессов в дальнейшем? Сейчас молодежь хочет заниматься саморазвитием и своим образованием, что важнее — образованное и успешное поколение или высокий демографический уровень в стране? Ответы на эти вопросы мы будем искать в программе «Дневной дозор».

Председатель Псковского регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова назвала целый ряд факторов, которые, по ее мнению, влияют на желание молодежи создавать семью, а также разрушают наши традиции, порождают совершенно новые стереотипы и новое мышление. Также она заметила, что нынешнее молодое поколение растет очень инфантильным и оторванным от реальной жизни.

«Мы живём в уникальное время. Это поколение выросло под влиянием цифровизации. Сегодня мы видим, что молодые люди всё чаще погружаются в виртуальную реальность, предпочитая её настоящей жизни. Они проводят много времени за компьютерами, забывая о реальном мире. Это вызывает у меня беспокойство, ведь такой образ жизни может привести к социальной изоляции и утрате навыков общения. И, безусловно, здесь нужно учитывать экономические факторы: ипотеки и кредиты на машины. Все хотят жить достойно, все хотят жить очень обеспеченно, при этом не всегда учитывая свои финансовые возможности. Люди берут кредиты, не понимая, что их надо выплачивать. Это очень, скажем так, ответственная история. Кроме того, безусловно, мы говорим о качестве образования, которое мы сегодня наблюдаем в российских школах, качестве медицинских услуг, которые тоже на критическом уровне. Это, безусловно, всё факторы, которые влияют на создание семьи, на то, чтобы люди вступали в какие-то ответственные отношения. Безусловно, играет большую роль и семья, где воспитываются дети. Потому что каждый ребенок, каждый гражданин - фактически копирует модель своих родителей и отношения, которые были в его семье. Я вижу многодетные семьи, которые наблюдала в советское время, они продолжают эти традиции. У них дети также вступили в браки, они тоже многодетные. Но и, безусловно, некий эгоизм, который присутствует сегодня во всей социальной сфере, в нашей философии, в концепции современного мира, о том, что человек индивидуален, он должен только самовыразится, но эта концепция убийственна для наших российских традиций».

По мнению многодетной мамы Ульяны Михайловой, у современной молодежи есть стереотип, как будто ипотека — единственный путь, как будто жизнь в городе и работа в офисе — это единственные способы жизни, все остальные вычеркнуты из морально-психического восприятия современной молодежи, а в ее время все было проще, и, обдумывая ситуацию сегодняшнего отношения молодёжи к созданию семьи, она не находит никакого логического объяснения.

«Давайте обратимся к базовым основам. Мы-то это всё делали, ведомые сумасшедшей внутренней энергией, биологическими силами и процессами, и никто из нас осознанно не сидел в 18–19 лет и не думал: "А давай-ка я заведу хорошие, крепкие отношения и нарожаю детей". Оно само летело. Здоровье позволяло, время позволяло. На тот момент внешняя обстановка была, которая способствовала такому выводу, и само собой складывалось: жить надо в паре, надо однозначно отношения заводить, рассчитывать на то, что эти отношения должны быть с самого начала и пока смерть нас не разлучит, а итогом, финалом или хорошим результатом этих отношений должны быть дети. Я тоже вижу большое количество молодежи с весьма пассивным личным поведением. Это не только в отношении отношений, это также и в отношении интимных взаимоотношений, как-то очень слабенько организуются пары, и как результат — очень мало хороших, здоровых детей. Ничего другого, как плохие базовые, совокупные родительские, государственные и школьные основы в голове, я других выводов сделать не могу. И искренне рассчитываю, что провал внутреннего правильного настроя преодолеет следующее поколение, если оно, собственно говоря, родится, и молодежь опять вернется к позиции, что мужчины и женщины рождены для того, чтобы жить в паре, что надо настраиваться на крепкие и здоровые отношения, и что результатом этих отношений должно быть большое количество здоровых детей».

По мнению мамы двух дочек, колумниста ПЛН Дины Дабришюте, нужно давать молодежи возможность спокойно жить, а не доканывать их разнообразным количеством воспитательной работы, которая съедает их невозвратное время.

«Мне кажется, что не стоит просто вдаваться в какие-то крайности. Молодёжь спокойно может получать образование: и девочки, и мальчики. Может строить карьеру, потом создавать нормальные семьи и растить столько детей, сколько захочется. Мне кажется, что любые насильственные или, наоборот, стимулирующие меры для поднятия демографии не приведут ни к чему. Мы будем поднимать демографию не за счет коренного населения Псковской области, а за счет мигрантов. Такая ситуация имеет место быть, это известно всем. Зачем тогда эти публичные бесконечные порки молодого поколения, которое якобы что-то не хочет? Вдаваться и уходить в риторику, что молодежь думает только о себе? Да нет, это просто другие люди, немножко с другой системой ценностей, это совершенно нормально. И не стоит говорить, что у нас условия плохие, сейчас надо в стране экономику поднимать, а потом уже рожать детей. Я не могу вспомнить за все время нахождения себя в роли матери, когда у нас были хорошие условия, чтобы ты сидишь и думаешь: "Вот сейчас бы родить, желательно сразу троих". Нет, это личное восприятие, и тоже в разных условиях, для кого-то кризис — это будет хорошо, потому что у него есть источник дохода, для кого-то это плохо, тут на всех не угодишь. Я считаю, что ничего не отпугивает, проблемы создания браков нет, потому что как раньше были ранние браки, так и сейчас они есть, и не только, как говорится, по залету. И думаю, что дискуссия по этому вопросу сильно преувеличена».

Примером того, что создание семьи в раннем возрасте не является проблемой, можно считать председателя комитета по молодежной политике Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Максима Ермолина.

«Конечно, было немножко страшно, потому что в дальнейшем буду нести ответственность не только за себя, но еще и за какого-то маленького человечка, а плюс еще за жену, которая будет находиться в декретном отпуске. Нет ничего плохого в том, чтобы заводить детей, тем более в таком возрасте. У молодежи есть сейчас проблемы не в том, как это сделать и пойти на такое решение, а больше в финансовом и имущественном. Если заводить большую семью, нужно жилье. Проблемы с жильем у молодежи сейчас есть. На мой взгляд, это и отталкивает молодежь от создания семьи, поэтому молодежь думает, что лучше сначала они выстроят карьеру, приобретут жилье, будет хорошая зарплата, а потом уже семья. Семья на втором месте».

Брак в раннем возрасте — это не гарант развода, считает лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский. В современном обществе развод — это скорее новый тренд, модный и выгодный. А вот нежелание у молодых пар рожать детей может быть связано с бабушками и дедушками.

«Первое — это квадратные метры. Если мы хотим, чтобы было больше детей в семьях, нужно отдавать квартиры, может быть, не в собственность, может, в социальные наймы, может быть, дома. И количество квадратных метров будет увеличивать рождаемость, это очевидно. И второе — роль бабушек. Мы так много внимания уделяем молодым мамам и папам, но забываем о важной роли бабушек. Как оказалось из соцопроса, который я читал, что изменилась роль бабушек, они попросту перестали заниматься внуками, внучками: или им перестали доверять, или в разных городах живут. И если посмотреть на общество в Российской империи, в Советском Союзе, то родители работали, а дети были с бабушками под присмотром, в детских садах, и была помощь в готовке, в быту, была такая социальная солидарность. Поэтому нужно обратить внимание на бабушек, на дедушек. Я думаю, что этого внимания недостаточно».

Семьи, в которых много детей, должны стать примером для молодежи. Такого мнения придерживается заместитель председателя Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян, но в нынешнее время нерасторопность молодежи вступать в брак можно понять, нужно чуть-чуть потерпеть, и всё наладится.

«Молодежь не хочет заводить детей, на что есть объективные причины. Например, высокая процентная ставка по ипотеке, дорогое жилье, для первоначального взноса нужны большие деньги. Все это усложняет процесс приобретения жилья и создания семьи. Я считаю, что дело не в том, что молодёжь не хочет заводить детей, а в том, что она оценивает свои возможности и пытается понять, как решить проблему. Этот вопрос характерен не только для Пскова, но и для всей нашей страны. Это глобальная проблема, и я считаю, что ситуация временная. Меры, которые принимают в нашей области, поддержка молодежи и других групп населения — всё это, по моему мнению, принесёт свои плоды. Но придётся немного подождать, ведь, как я уже говорил, мы живём в условиях экономических санкций. Молодёжь это осознаёт, поэтому, во-первых, сейчас самое важное для нашей молодой семьи — это жильё. Здесь есть множество аспектов, которые нужно учитывать. Как только процентная ставка снизится, семейная политика, о которой мы говорим, изменится. Если процентная ставка будет меньше, возможно, ситуация улучшится. Нужно немного подождать, и всё наладится».

Если суммировать основное, что сказали наши собеседники, можно выделить следующие факторы, которые влияют на нежелание у молодежи создавать семью и рожать детей. Первое — социально-экономические ощущения, молодые люди хотят создавать семью только тогда, когда чувствуют, что прочно стоят на ногах. Второй пункт — беспокойство за завтрашний день. В условиях социально-экономических трудностей и продолжающейся специальной военной операции молодые люди опасаются брать на себя такую ответственность. Третий фактор — желание самостоятельно построить свою жизнь и карьеру, не обременяя себя ответственностью в виде жен, мужей и детей. И последний фактор, но не по значимости — недоверие молодежи к тем нормам поддержки, которое осуществляет государство.

Молодежь очень прагматично подходит к вопросу своей жизни и ищет пути полегче. И именно поэтому эти факторы их смущают, как только они будут преодолены, мы и сможем увидеть тот самый демографический бум. Но пока его нет. Это тренд новых правил социальной жизни. Впрочем, всегда будет часть людей, для которых жить вдвоем точно легче, чем в одиночестве.

Александра Братчикова