Общество

«Прессинг»: СМИ и общественно мнение, ловушка социологии, в тумане ботов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Прессинг», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 23 мая.

Юлия Магера и Константин Калиниченко порассуждали о том, как в нынешних условиях понять общественное мнение и как работать СМИ в условиях невнятной сформулированности настроений аудитории.

Ведущие поговорили о перекосах в социологии, искажающих реальную картину, о разнице во мнениях отличающихся групп жителей и о том, как даже на муниципальном уровне ботофермы или просто организованное выступление адептов смазывает отражение в соцсетях происходящих процессов.