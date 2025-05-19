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Общество

Пятеро бывших мигрантов в Пскове отправлены в военный комиссариат 

23.05.2025 16:39|ПсковКомментариев: 1

Военные следователи военного следственного отдела Следственного комитета России по Псковскому гарнизону совместно с сотрудниками военной полиции и военного комиссариата провели рейд в общественных местах города Пскова с целью установления лиц, вступивших в гражданство Российской Федерации и не поставленных на воинский учет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе.

В результате рейда проверено 18 граждан, в том числе иностранных, пять человек доставили в военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учет.

В ходе рейда проведена разъяснительная работа. До граждан доведены правила и условия поступления на военную службу по контакту в ВС РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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