Общество

В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии с 1 июня

Фиксированная часть страховой пенсии граждан, которым в мае исполнилось 80 лет, удвоится с 1 июня, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

«С 1 июня ряд пенсионеров в России начнет получать повышенные выплаты, предусмотренные федеральным законодательством. Наиболее заметной прибавкой станет удвоение фиксированной части страховой пенсии для граждан, которым в мае исполнилось 80 лет», — сказал Говырин.

По его словам, в этом случае ежемесячно прибавляется 8 907 рублей 70 копеек, а если в семье оформлен уход за таким пенсионером, к этой сумме добавляется ещё 1 314 рублей, что в общей сложности даёт увеличение в 10 221,7 рублей ежемесячно.

«Все расчеты проводятся в автоматическом порядке — обращаться в Социальный фонд России не требуется», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что аналогичная прибавка полагается инвалидам первой группы, если инвалидность была установлена в мае, для них также применяется удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Как добавил Говырин, это правило действует независимо от возраста, но только в случае наличия актуального заключения о присвоении соответствующей группы, пишет РИА Новости.

«Важно отметить, что сумма прибавки может быть выше, если у пенсионера есть на иждивении нетрудоспособные члены семьи. К таким ситуациям, как правило, относится, например, содержание несовершеннолетних внуков, детей-инвалидов или других лиц, признанных иждивенцами. В этом случае к фиксированной части доплачивается по 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца — но не более чем за троих. То есть совокупно прибавка может быть выше, если пенсионер выполняет роль опекуна для нескольких лиц», — пояснил парламентарий.

Он указал, что такие выплаты не являются разовыми, а закрепляются за получателем на постоянной основе и выплачиваются ежемесячно.

«Все данные для перерасчета поступают в систему напрямую — из ЗАГС, МСЭ и других государственных реестров. Это означает, что большинство изменений происходит автоматически и не требует дополнительного вмешательства со стороны самих пенсионеров», — заключил Говырин.