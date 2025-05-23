Общество

В «Ростехе» рассказали о том, каким должен быть современный инженер

Профессия инженера в эпоху развития искусственного интеллекта и роботизации производства остается востребованной, но необходимо быть специалистом минимум в двух областях, сообщили в госкорпорации «Ростех».

«"Ростех" идет в ногу со временем и, конечно, внедряет современные технологии, включая IT-решения, искусственный интеллект и роботизацию производства. При этом сегодня востребованы инженеры, которые должны быть специалистами на стыке двух и более областей. Например, инженеры-интеграторы, которые умеют работать с цифровыми инструментами, такими как ИИ и цифровые двойники», - рассказали в корпорации.

Среди новых для промышленности профессий там выделили специалистов по разработке интеллектуальных систем управления беспилотными транспортными средствами на заводских площадках. Также востребованы специалисты по промышленному интернету вещей (IIoT), которые объединяют оборудование в единую систему, позволяющую отслеживать и анализировать производственные процессы.

«Одна из ключевых целей корпорации - развитие биотехнологического направления деятельности предприятий. В ближайшей перспективе отрасли будут нужны инженеры-биотехнологи, специалисты в области синтетической биологии, ИТ-генетики и биофармакологи», - отметили в «Ростехе».

Там подчеркнули, что некоторые привычные профессии все же уходят в прошлое. Например, кладовщиков заменяют электронные системы учета, а рабочих конвейера - роботы-сборщики, пишет РИА Новости.

Сам «Ростех» ведет работу по подготовке востребованных специалистов и адаптации действующих сотрудников к текущим изменениям и освоению профессий будущего. Для этого разрабатываются образовательные программы и системы переподготовки кадров.