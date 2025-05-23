Общество

Если есть жалобы, зачем вы сюда пришли? — псковичи делятся впечатлениями от посещения поликлиник

Уже не первый год в Псковской области проходит реформа здравоохранения, пересмотр старой советской модели. Реформа началась больше 10 лет назад и в первую очередь нацелена на развитие первичного звена здравоохранения для повышения качества медицинских услуг, профилактики заболеваемости, чтобы выявлять болезни на ранней стадии и лечить их. С этой целью развивается сеть поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, проводятся диспансеризации. Руководители медучреждений периодически отчитываются о поставках нового оборудования, приглашении специалистов. При этом, несмотря на серьезные усилия властей и финансовые вложения в систему здравоохранения региона, в том числе, в поликлиническое звено, у населения еще остается много вопросов и претензий к организации процесса, работе электронной записи, укомплектованности специалистами. Кроме того, в городе, как грибы после дождя, растут коммерческие медицинские структуры, куда уходят один за другим опытные врачи.

Псковская Лента Новостей собрала несколько историй людей, которые обращались в псковские поликлиники. В данном случае воздержались от мнения специалистов и хотим познакомить исключительно с мнением пациентов.

К врачу срочно - шансов нет

А что говорят пациенты? О том, что в принципе попасть к специалистам можно. Но если заранее записаться или настроиться на долгое ожидание возле кабинета.

«К диспансеризации нет вопросов. Всегда считала, что это мероприятие «для галочки». Но нет! По ее итогам и рекомендации дали, и таблетки выписали, и к другим специалистам направили, - рассказывает фитнес-тренер из Пскова Алина С. - Причем, терапевт сама меня ко всем записала. И к одному из врачей я попала. Правда, номерок был на одно время, а в кабинет я попала только через час. Но к врачу претензий нет - к онкологу просто так не направляют, а за то время, которое специалисту отводится на пациента, последний, мне кажется, успеет только раздеться. А надо и осмотреть, и бумаги заполнить. Врач назначила дополнительное обследование - через месяц. Но в итоге ничего серьезного обнаружено не было. Уверена, что если бы что-то страшное заподозрили, нашли бы для УЗИ дату поближе.

А вот от визита к хирургу (тоже по итогам диспансеризации) впечатлений у меня нет. Ибо к нему я не попала. Номерок был на 10 с чем-то, я пришла почти вовремя и обнаружила огромную очередь в этот кабинет. При этом врача там не было, а пациенты все приходили, и количество людей в коридоре росло. Наконец-то, пришел врач (возможно, он куда-то выходил), и к нему зашел человек, у которого номерок был на 9 часов. Одним словом, в коридоре я просидела часа полтора, но очередь до меня так и не дошла. А поскольку в этот день было много дел на работе, я не могла позволить себе сидеть там еще час.

Коллеги мне посоветовали записаться через сервис k-vrachu.pskov.ru к другому хирургу, который тоже принимает в этой поликлинике. Но, к сожалению, ничего не вышло. Выбираю одну фамилию - мне все равно система дает того врача, к которому я не попала. Так и пришлось отложить визит к доктору до отпуска. Возможно, летом повезет больше. Но это не точно».

«Если что-то несрочное, то с записью проблем нет - можно выбрать и удобный день, и удобное время. Но придется подождать, конечно, - говорит другая псковичка Елена К. - Недавно ходили с сыном на профосмотр к педиатру, кажется, за неделю или две пришлось записываться. А вот когда нужно к узкому специалисту, да еще и срочно - шансов нет. Например, УЗИ по назначению врача пришлось ждать те самые две недели. И это было совсем другое время ожидания - они показались вечностью».

Нет врачей

По-прежнему наши учреждения страдают от нехватки кадров. Узких специалистов не хватает, часто наши читатели жалуются на отсутствие то офтальмолога, то аллерголога, то другого нужного специалиста.

«Я бы посещал поликлиники, но там нет никаких врачей и приходится ходить к платным, поэтому рассказать нечего», - уверяет IT-специалист из Пскова Иван С.

«Если возникают какие-то проблемы со здоровьем, то проще обратиться в частные клиники. Даже если у них нет свободных окошек в день обращения или на следующий день, при условии, что ты постоянный клиент - время для тебя всегда найдут, - считает псковский педагог Светлана Л. - Поэтому в поликлинику по месту жительства хожу только, когда нужен больничный. К узким специалистам даже не пыталась записываться. Но что касается организации работы с больными гриппом и ОРВИ, могу сказать, что в 3-й поликлинике все сделано очень удобно. Если приходишь с температурой или другими симптомами простуды, минуя регистратуру, можно направиться в один из двух кабинетов на первом этаже. Обычно в эти кабинеты есть очередь, но она продвигается достаточно быстро. При этом предварительно записываться не надо, и всегда гарантированно получишь помощь».

А вот в детских поликлиниках возможности попасть с температурой без записи не предусмотрено. «Если мой ребенок-подросток заболел, то попасть к врачу на Кузнецкой шансов нет. Потому что там нет дежурного врача, который принимает. Вообще непонятно что делать, - рассказывает псковичка Марина М. - На дом врач к 15-летней девочке, у которой высокой температуры нет, может и не прийти. Записаться к педиатру можно, но не в этот же день. Поэтому, если заболел, приходится просто сидеть с ребенком в очереди, надеясь, что тебя примут».

Да и к качеству лечения тоже есть претензии. «Понятно, что везде есть недостаток кадров. Когда последний раз бесплатно пыталась лечить сына в детской поликлинике, мало того, что нам нахамили, еще и назначили такие лекарства, из-за которых у ребенка началось осложнение. Пришлось платно долечиваться», - рассказала художница из Пскова Анастасия П.

Зато от детской стоматологии только приятные впечатления! «Не смогла записать ребенка в стоматологию платную с острой болью. Не было мест, и предложили ждать два дня. Записалась на Госуслугах в обычную. И о чудо! На Сиреневом бульваре вылечили зуб, быстро, без боли, и с обращениями "Солнышко, зайчик". Машинки, кстати, не советских времен, врачи - улыбашки. Еще и на осмотр через полгода записали сразу же. Так что сервис и бесплатный может удивить. По крайней мере, зубы детям можно лечить бесплатно. Пломбе уже год, не выпала, а воспоминания от посещения врача остались только приятные».

«Есть жалобы или на диспансеризацию?»

О диспансеризации уже сказано много, причем, в последнее время - больше хорошего, чем плохого. Но курьезные случаи происходят и сейчас. «В прошлом году я пришла в свою поликлинику на Киселева к гинекологу, был момент, который меня беспокоил. Врач спросила: есть жалобы или вы на диспансеризацию? Я начала рассказывать, что меня беспокоит. В ответ мне заявили: "Если есть жалобы, зачем вы сюда пришли? Идите в женскую консультацию на Кузбасской Дивизии, у нас тут только диспансеризация", - рассказала Ольга, воспитатель из Пскова. - Правда стоит отметить, что прием мне провели, назначили анализы, и после я выполнила все указания врача и отправилась уже в женскую консультацию, где мне назначили лечение. Но врачу в консультации я, конечно, рассказала эту историю, она возмутилась, что у нас гинеколог отправляет к гинекологу. Ситуация действительно забавная».

«На меня диспансеризация в этом году произвела очень приятное впечатление. Все врачи предельно вежливые и корректные. Бахилы бесплатные. Даже было впечатление, что попал в коммерческую клинику. И даже лучше. Например, мой платный гинеколог от моих жалоб только глаза закатывает. Здесь же врач выслушала все мои вопросы и очень подробно ответила на каждый. Теперь даже думаю, может, не стоит ежегодно тратить деньги, когда можно все обследования пройти бесплатно и без какого-либо психологического дискомфорта», рассказала Арина В. из Пскова.

«В прошлом году проходила диспансеризацию в первой поликлинике. Пришла туда за справкой для станции переливания крови, донорам надо такие справки раз в год выправлять. Предложили диспансеризацию пройти, там еще плюс несколько исследований к моей справке. И во время опроса еще в доврачебном кабинете пожаловалась на проблемы с желудком. Так что помимо стандартных исследований мне назначили несколько "желудочных": ФГДС, рентген с контрастом, УЗИ, анализ крови отдельный. То есть просветили по полной, изнутри и снаружи, - сообщила псковский гид-экскурсовод Ирина В. - После диспансеризации эти исследования растянулись на два месяца, были очереди, но и у меня вопрос не горящий. По итогу было гастроэнтерологом назначено лечение, которое мою проблему устранило. Все, здоровенькая. Фамилия врача Максимова, очень я ей благодарна за внимательность и чуткость, за профессионализм. Так что это еще и лайфхаком может быть: попасть к узкому специалисту через диспансеризацию. И, понимая, какие у нас кадровые проблемы в медицине, не затягивать решение вопросов по здоровью, не доводить до критической стадии. Если получится, что врач нужен уже сегодня и ни минутой позже, то он с неба все равно не упадет».

Не так страшна бесплатная медицина

«Много раз слышала про якобы низкое качество бесплатной медицины, в том числе на юге области. На личном опыте убедилась в обратном. Так уж вышло, что в прошлом году мне пришлось обойти почти все клиники Великих Лук, и платные, и бесплатные, и нареканий к их работе почти нет. Да, были некоторые сложности с записью к врачам через Госуслуги - тот ещё квест, особенно, если вам нужно попасть в учреждение не по месту прописки. К моему счастью, попались добрые люди в регистратуре поликлиники, которые доступным языком объяснили, как решить проблему, и даже помогли записаться к терапевту, - рассказывает великолучанка Ольга К. - Приёма пришлось ждать две недели, но, насколько мне известно, аналогичная ситуация складывается во многих других городах по той простой причине, что медицина испытывает острый дефицит кадров. А имеющиеся в наличии работают на износ, что, скорее всего, является основанием не всегда доброжелательного отношения медперсонала к пациентам. Люди попросту устают и порой могут сорваться на первом встречном, входящем в кабинет.

В Великих Луках мне попалась пара таких специалистов, к которым больше не хотелось бы обращаться, в том числе и в одной из платных клиник. Встречала грубоватых врачей и в псковских медучреждениях. Мне кажется, от этого никто не застрахован, в любой сфере есть хорошие работники и не очень, профессионалы и дилетанты, способные сопереживать и равнодушные. К тому же, врачи тоже люди, у них могут быть свои тяготы, которые, конечно же, неправильно вымещать на пациентах, но, увы, такое случается, порой непреднамеренно.

В целом же медики, которые встретились на моём пути в Великих Луках, оставили исключительно приятное впечатление. Особенно радостно это было осознавать в бюджетных учреждениях, работники которых, вопреки расхожему мнению, оказались не только душевными и отзывчивыми людьми, но и отличными специалистами, прекрасно выполняющими свою работу. Мне оказали всю необходимую помощь в местной поликлинике, где я проходила обследования перед хирургическим вмешательством, а также в онкоцентре - отдельные слова благодарности Алексееву Александру Дмитриевичу, который проводил операцию, сопровождал до и после.

Также довелось обращаться в местную женскую консультацию — нареканий тоже нет, приём ведут хорошие специалисты, в регистратуре все дружелюбные и готовые подсказать, объяснить, направить. Единственное, туда запись к врачу тоже на две недели вперед. В общем, не так страшна бесплатная медицина, как все говорят. Да, есть нюансы, бумажная волокита, нужно посидеть в очередях и потратить больше времени, нежели в частной клинике. Но и в бюджетных есть хорошие специалисты, которые качественно оказывают помощь».

Выводы напрашиваются сами. В плане доступности медицинской помощи много сделано, но до совершенства еще далеко. Дефицит кадров остается, качество оказания медицинской помощи тоже иногда вызывает вопросы. Но с другой стороны, даже при таких условиях работы, когда врачу отводятся на пациента 5 или 10 минут, наши доктора по максимуму стараются оказать помощь, проконсультировать, быть чуткими и доброжелательными. А еще мы знаем, что люди в белых халатах всегда готовы к героизму и работе на износ. Несколько лет назад мы все узнали, какие прекрасные и квалифицированные специалисты работают в псковском здравоохранении.

Светлана Синцова