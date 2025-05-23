Общество

Александр Котов предпринимателям: Вы создаёте новые возможности для себя и окружающих

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов областного Собрания и от себя лично поздравил всех причастных с Днём российского предпринимательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Всегда идти вперёд, преодолевая трудности и создавая новые возможности для себя и окружающих, – это качество, которое отличает людей, выбравших предпринимательскую деятельность. Чтобы заниматься бизнесом и успешно развивать собственное дело, необходимо упорство и решительность. Вы не боитесь рисковать и работать 24/7, развиваете экономику, создаёте новые рабочие места, делаете жизнь людей удобнее», - сказал Александр Котов.

Он добавил, что особых слов благодарности заслуживает участие предпринимательского сообщества в благотворительных акциях, в том числе, в помощи участникам специальной военной операции.

«Геополитическая ситуация и санкционное давление усложнили предпринимательскую деятельность, но во многом благодаря именно вашей предприимчивости и профессионализму удалось не просто справиться с трудностями, но и обрести новые точки роста: в регионе открываются новые производства, реализуются инвестиционные проекты, выстраивается эффективное экономическое сотрудничество. Пусть каждый ваш проект будет успешным, принося финансовую прибыль его создателям, а людям пользу и радость. Процветания и развития вашему бизнесу, а всем нам – мира и благополучия!» - добавил он.