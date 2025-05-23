Общество

Областные соревнования матросов-спасателей прошли в Пскове

25 мая в бассейне «Универсант» города Пскова проходила аттестация и областные соревнования матросов-спасателей для дежурства на ведомственных спасательных постах пляжей, бассейнов, аквапарка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском отделении Всероссийского общества спасания на водах.

Фотографии: Псковское отделение ВОСВОД

Спасатели сдавали нормы плавания и ныряния, учились освобождаться от захватов утопающих и буксировать пострадавших, подавать им спасательные средства и оказывать доврачебную помощь. Первое место в соревнованиях завоевал Александр Шкрабов (спасатель из бассейна «Планка»),второе место занял Никита Харитонов (спасатель из бассейна «Электрон») и третье место досталось Михаилу Павлову (спасатель из аквапарка). Как отметили в отделении ВОСВОД, очень хорошие показатели продемонстрировали Антон Кириллов (спасатель из поселка Дедовичи), Ефрем Казимир (спасатель из аквапарка), Александр Кривопусков (общественный спасатель).

«В настоящее время обучение и переаттестация матросов-спасателей для пляжей детских лагерей, баз отдыха и городских пляжей завершается. Большинство руководителей своевременно направили на обучение ответственных и физически подготовленных матросов-спасателей для обеспечения безопасности отдыхающих. Также очень ответственно относятся к обучению и подбору кадров руководство аквапарка, бассейнов "Электрон", "Планка" и других», - рассказали в отделении ВОСВОД.