Общество

В России вырос интерес к плюшевым игрушкам Лабубу

Продажи в России плюшевых игрушек-брелков в виде зубастых монстров Лабубу в мае подскочили в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом апреля, однако средний чек на них снизился в 1,5 раза - виной тому рост числа подделок на рынке, рассказали аналитики сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Фотография: POP MART

Изучив свою базу фискальных данных, аналиитики подсчитали средний чек плюшевых игрушек Лабубу - 6575 рублей. В прошлом году такие товары не продавались. Однако число покупок в мае (1-20 мая) - выше уровня апреля (1-20 апреля) в 13 раз (на 1254%). При этом средний чек в мае снизился по отношению к уровню апреля почти в 1,5 раза (в апреле на игрушку тратили в среднем 9305 рублей), пишет РИА Новости.

После ухода с рынка хоррор-персонажей вроде Хаги-ваги и Киси-миси наблюдался рост интереса к альтернативным игрушкам, сочетающим функциональность и эмоциональную привязку, таким как «гусь-обнимусь», «чебурашка». Теперь, на их смену, снова пришли монстры, но более «мягкие» - Лабубу.

Интерес к Лабубу, отмечают аналитики, усилился благодаря социальным сетям и трендам кей-поп-культуры.

«Однако пока нет уверенности, что модное веяние продержится долгое время. Быстрое снижение среднего чека на игрушку-брелок уже говорит о большом объеме копирования товара и росте более дешевого ассортимента», - обращают внимание они.