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Общество

Юнармейцы Псковской области отправились в Москву на форум «Плечом к плечу»

26.05.2025 14:03|ПсковКомментариев: 0

Всероссийский юнармейский форум «Плечом к плечу» пройдет в Москве с 26 по 29 мая, в котором примут участие юнармейцы из Псковской области. Мероприятие приурочено к 9-летию Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Юнармии Псковской области.

Фотография: Юнармия Псковской области

У ребят планируется насыщенная программа: работа по секциям, изготовление блиндажных свечей и написание писем военным, посещение парка «Патриот» и много всего еще. 

Главным днем станет 28 мая, именно в этот день движение «Юнармия» празднует свой день рождения.

Перед юнармейцами выступят приглашенные артисты, но их имена держат пока в секрете, чтобы для участников форума это было сюрпризом. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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