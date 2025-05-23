Стало известно, сколько зарабатывают инженеры в Псковской области

Эксперты сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, насколько высокооплачиваемой может быть профессия инженера, какие инженерные специальности наиболее «дорогие», а также в каких регионах инженер может заработать больше всего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru СЗФО, ЦФО.
На современном рынке труда России довольно часто встречаются сравнения и упоминания о том, что инженерные специальности были довольно высокооплачиваемыми во времена СССР. Так, например, согласно данным Центрального статистического управления при Совете Министров СССР (ЦСУ СССР), инженеры-строители в 50-е годы XX века зарабатывали 527 рублей. В 80-е уже меньше (порядка 120 рублей), но менялся и уровень жизни, и потребительская корзина.
По мнению аналитиков, сейчас доход российского инженера уже выглядит по-другому и в некоторых регионах даже может уступать по доходу средней зарплате горожанина. При этом востребованность в инженерах не упала. Так, профессия инженера-конструктора входит в топ самых востребованных у российских работодателей. Только в I квартале 2025 года российские компании искали почти 37 тысяч инженеров-конструкторов, более 10 тысяч инженеров-энергетиков, а также более 16 тысяч инженеров по промышленной безопасности.
Между тем стало также известно, какие зарплаты могут заработать инженеры в Псковской области. Так, наибольший доход сейчас предлагают в вакансиях для инженеров ПТО (порядка 100 тысяч рублей). Причем за год медианный доход данных специалистов вырос сразу на 43%. А вот меньше всего сейчас работодатели региона готовы платить инженерам по охране труда (до 54,5 тысячи рублей).