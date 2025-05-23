Общество

Стало известно, сколько зарабатывают инженеры в Псковской области

Эксперты сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, насколько высокооплачиваемой может быть профессия инженера, какие инженерные специальности наиболее «дорогие», а также в каких регионах инженер может заработать больше всего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru СЗФО, ЦФО.

На современном рынке труда России довольно часто встречаются сравнения и упоминания о том, что инженерные специальности были довольно высокооплачиваемыми во времена СССР. Так, например, согласно данным Центрального статистического управления при Совете Министров СССР (ЦСУ СССР), инженеры-строители в 50-е годы XX века зарабатывали 527 рублей. В 80-е уже меньше (порядка 120 рублей), но менялся и уровень жизни, и потребительская корзина.

По мнению аналитиков, сейчас доход российского инженера уже выглядит по-другому и в некоторых регионах даже может уступать по доходу средней зарплате горожанина. При этом востребованность в инженерах не упала. Так, профессия инженера-конструктора входит в топ самых востребованных у российских работодателей. Только в I квартале 2025 года российские компании искали почти 37 тысяч инженеров-конструкторов, более 10 тысяч инженеров-энергетиков, а также более 16 тысяч инженеров по промышленной безопасности.

«Самыми высокооплачиваемыми в России сейчас являются главные инженеры проекта. Медианная зарплата этих специалистов в целом по РФ в 2025 году достигла 156,7 тысячи рублей. Причем за год она выросла на 22%. На втором месте в целом по РФ по зарплате оказались инженеры ПТО (120 тысяч рублей). А вот больше всего выросла медианная зарплата для сетевых инженеров, которые отвечают за. Их доход вырос на 32% до 104,7 тысячи рублей» - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад Мария Бузунова.

Между тем стало также известно, какие зарплаты могут заработать инженеры в Псковской области. Так, наибольший доход сейчас предлагают в вакансиях для инженеров ПТО (порядка 100 тысяч рублей). Причем за год медианный доход данных специалистов вырос сразу на 43%. А вот меньше всего сейчас работодатели региона готовы платить инженерам по охране труда (до 54,5 тысячи рублей).