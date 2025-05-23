Общество

В Госдуму внесли законопроект о ежемесячных выплатах домохозяйкам

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты домохозяйкам в размере регионального прожиточного минимума, следует из документа.

Как говорится в пояснительной записке, выплаты предлагается установить для лиц, которые ведут домашнее хозяйство, включая уход за детьми старше полутора лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, а также заботятся о престарелых родителях, нуждающихся в уходе.

По замыслу авторов документа, право на ежемесячную выплату получат трудоспособные неработающие россияне, постоянно проживающие с членами семьи и занимающиеся исключительно ведением домашнего хозяйства, которое включает приготовление пищи, стирку, глажку, шитье, вязание, уход за одеждой, обувью, уборку квартиры и другие работы по дому, а также тратят время на покупку продуктов и непродовольственных товаров.

При этом предусматривается ограничение для тех, кто лишь недавно получил российский паспорт: у них право на ежемесячную выплату появится только после пяти лет проживания в России. Не смогут получать выплаты и те, кто применяет специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход».

Согласно законопроекту, ежемесячную выплату будут назначать при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума. При определении права на получение выплаты будут учитываться доходы всех совместно проживающих членов семьи: супругов, несовершеннолетних детей, инвалидов с детства I группы, нетрудоспособных родителей.

Назначать выплату предполагается на полгода, после чего гражданин сможет подать новое заявление, представив соответствующие документы. Полномочия по назначению выплаты предлагается передать регионам, а финансирование предусматривается в виде субвенций из федерального бюджета.

Как рассказал глава комитета Госдумы по соцполитике и соавтор инициативы Ярослав Нилов (ЛДПР), первую редакцию законопроекта разработали по поручению основателя ЛДПР Владимира Жириновского. По мнению парламентария, такая выплата позитивно повлияет на материальное положение малообеспеченных семей и положительно скажется на демографической ситуации и социальной стабильности, пишет РИА Новости.