Общество

В России снизилось число повторных инфарктов

Количество повторных инфарктов в России с 2019 по 2024 год снизилось на 40%, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

«С 2019 по 2024 год на 40% снизилось количество повторных инфарктов», - говорится в презентации, представленной замминистра в ходе круглого стола в Госдуме »Болезни системы кровообращения - уязвимые группы пациентов, определяющие максимальный вклад в развитие сосудистых катастроф».

Камкин отметил, что первопричиной смертности в РФ остаются болезни системы кровообращения, именно поэтому проект «Продолжительная активная жизнь» получил свое развитие в новом национальном проекте, пишет РИА Новости.

«Безусловно, у нас сохранились мероприятия по лекарственному обеспечению пациентов с болезнями системы кровообращения. На сегодняшний день уже 900 тысяч человек это лекарственное обеспечение получили уже в текущем году», - сказал замминистра.