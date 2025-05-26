Общество

Минфин рассчитывает выполнить план по ДСЖ в 250 млрд рублей в 2025 году

Минфин РФ рассчитывает на выполнение плана по долевому страхованию жизни (ДСЖ) в 250 млрд рублей в 2025 году. Об этом заявил замминистра финансов России Иван Чебесков на пленарной сессии XX Юбилейной международной конференции по страхованию.

«Мы надеемся, что мы удлиним горизонт планирования у наших граждан и предоставим возможность на более долгосрочное планирование и долгосрочный доход в будущем. Поэтому, надеюсь и рассчитываю, что план по ДСЖ мы выполним, но дальше будем двигаться с дальнейшими продуктами в таком же темпе надеюсь или даже более быстро», - сказал Чебесков.

В сентябре 2024 года замминистра поставил цель нарастить темпы продажи полисов ДСЖ до 250 млрд рублей в 2025 году.

С 1 января текущего года вступил в силу закон о новом страховом инструменте - ДСЖ, продукт совмещает в себе классическое страхование жизни и вложение средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФ), пишет ТАСС.