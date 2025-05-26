Общество

Новый образ обрели три псковички возраста 60+

В Пскове стартовал проект «Сияние», инициированный активистами регионального отделения «Женского движения Единой России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Фотографии: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

«В первый день проект подарил новую жизнь и яркие эмоции трем удивительным женщинам старше 60 лет. Бьюти-студия города в сотрудничестве с "Женским движением Единой России" провела экспресс-курс модного преображения, который стал настоящим праздником для участниц», - отметили в пресс-службе.

Председатель регионального общественного Совета партийного проекта «Женское движение Единой России» Алеся Михачева подчеркнула, что красота не имеет возрастных границ.

«Каждая женщина независимо от возраста может и должна чувствовать себя прекрасной», — отметила она, вдохновляя участниц на новые свершения и изменения.

Профессиональные бьюти-мастера, включая парикмахера и визажиста, работали с каждой из женщин, подбирая индивидуальные образы, которые подчеркнули их естественную красоту и уверенность. В процессе преображения участницы не только обновили свои образы, но и получили заряд положительных эмоций и вдохновения.

«Это мероприятие стало не только возможностью для женщин изменить свой внешний вид, но и важным шагом к тому, чтобы они почувствовали себя красивыми и уверенными в себе. Бьюти-студия Пскова и "Женское движение Единой России" продолжат работать над тем, чтобы каждая женщина могла раскрыть свой потенциал и быть счастливой в любом возрасте», - добавили в реготделении «Единой России».

В отделении напомнили, что помощь семьям мобилизованных, женщинам-предпринимателям, работа с НКО и трудоустройство лежит в основе партийного проекта «Женское движение Единой России» и народной программы партии.