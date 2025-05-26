Общество

Память киргизского поэта Мукай Элебаева почтили в псковской деревне Ланева Гора

Глава Псковского района Наталья Федорова вместе с генеральным консулом Киргизской Республики в Санкт-Петербурге Алтынай Сакеевой и председателем комитета по экономике Псковской области Андрея Михеевым посетили воинское захоронение в деревне Ланева Гора Краснопрудской волости, где похоронен знаменитый киргизский поэт и писатель Мукай Элебаев, сообщила глава района на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Мукай Элебаев трагически погиб в 1944 году, освобождая Псковскую область от немецких оккупантов. Глава района напомнила, что недавно на месте захоронения установили мемориальную доску в его честь.

«Вместе с высокими гостями нашей земли почтили память героев Великой Отечественной войны, победа в которой была завоевана ценой множества жизней, отданных сыновьями и дочерями разных народов Советского Союза. Наша святая обязанность сохранять память о защитниках Отечества», - отметила Наталья Федорова.