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Все партийные проекты «Единой России» активно развиваются — Александр Козловский

Все партийные проекты «Единой России» активно развиваются. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас два десятка партийных проектов различных направлений, все они работают. Они постоянно развиваются», — сказал Александр Козловский и уточнил, что члены партии в Псковской области уделяют различным проектам внимание.

В качестве примера он привел партийный проект «За самбо!». Его цель — развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры. Со временем проект развился и начал уделять внимание развитию и других видов единоборств. «Раньше был проект чисто по борьбе самбо, но сейчас вырос и поддерживает движение единоборств. И это здорово», – отметил парламентарий.

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Кроме того, в партии «Единая Россия» активно развивается «Женское движение». «Это достаточно молодой проект, но он пользуется популярностью, и очень много наших женщин туда вступило», — сказал Александр Козловский и отметил, что «Женское движение» принимает самое активное и участие именно в патриотической работе, в помощи семьям военнослужащих, которые сейчас на передовой. «Женское движение» является единой платформой для продвижения и развития женских инициатив во всех сферах жизни российского общества, содействует реализации Национальной стратегии в интересах женщин.

«С помощью этих проектов успешно решаются многие вопросы», – заключил парламентарий.