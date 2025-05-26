Общество

«Гайд-парк»: Александр Козловский об итогах Дня Победы и предварительном голосовании «Единой России». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 27 мая.

Гость студии - депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко поговорил с ним о предварительном партийном голосовании, текущих задачах «Единой России» и ее регионального отделения, а также об итогах празднования 80-летия Победы и свежих решениях Госдумы.