Общество

Автоматы со здоровой едой могут стать альтернативой школьным столовым

Торговые автоматы необходимо сделать альтернативным каналом школьного питания. А для этого нужно привлечь крупных производителей здоровой еды, которые могли бы поставлять свои товары в учебные заведения. Такой проект сейчас разрабатывает Союз операторов торговых автоматов (СОТА), сообщил его представитель на совещании в Совфеде о перспективах развития автоматизированной торговли. В Минпросвещения поддержали идею, а также предложили сопровождать товары из вендинговых машин QR-кодами, которые бы показывали калорийность и состав продуктов.

Отрасль автоматизированной торговли развивается стремительно, а число предпринимателей в этом бизнесе за последние годы выросло в два раза, сообщил первый зампред Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. По его словам, объем выручки увеличился в 1,6 раза — почти до 20 миллиардов рублей. А поступление налогов от вендинга выросло в три раза и достигло около четырех миллиардов рублей.

Вендинг — это не только кофе и шоколадки, но и целая социальная инфраструктура, напомнил президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко. Он отметил, что следует продолжить развивать социальный аспект вендинга, например, через автоматизированные прачечные в общежитиях, разливные автоматы с водой, мойки самообслуживания, аппараты по продаже медицинских масок и контактных линз.

Школы, в свою очередь, могут стать перспективным местом развития вендинговых аппаратов, заявил член правления СОТА Александр Шулаков. Объединение сейчас разрабатывает проект организации здорового питания в школах полного дня. Однако, пока работали над проектом, выяснилось, что в России, по сути, нет производителей здоровой еды, которая отвечала бы требованиям качества и безопасности и которую можно было бы продавать детям.

«Наш проект формирует культуру здорового питания среди школьников, поскольку им станут доступны качественные и безопасные продукты. Но для этого потребуется широкая поддержка производителей здорового питания, а также создание устойчивого сбыта продукции», — отметил представитель отрасли.

Шулаков уточнил, что, если школьники будут покупать полезные продукты в автоматах, это снизит риск возникновения у них ожирения и других заболеваний. Ученики перестанут есть вредные снеки за пределами школы, сократятся и очереди в буфетах. Кроме того, у детей будет возможность поесть вечером, так как в школах полного дня столовые обычно закрываются после 15 часов.

Для бизнеса же это огромный и перспективный рынок, так как для 40 тысяч российских школ потребуется закупить около 60 тысяч вендинговых автоматов. Такой проект создаст новые рабочие места, повысит уровень производства российского оборудования, уверены в союзе. Кроме того, число предпринимателей в вендинговой отрасли может вырасти еще на 30 процентов только благодаря школам.

Здоровая еда должна быть не только в столовой, но и в дополнительном питании для школьников, подтвердила заместитель директора департамента цифровой трансформации и приоритетных проектов Минпросвещения Елена Ложкина. Она отметила, что ведомство поддерживает проект отраслевиков, а заместитель министра Ирина Шварцман лично курирует задачи оздоровления школьного питания, которые поставил президент.

«У нас есть и свои идеи. Мы предлагаем распространить QR-коды на вендинговые автоматы, которые при наведении высвечивали бы калорийность и состав продуктов. Из этого можно составлять рекомендации к питанию для детей, которые страдают ожирением и другими заболеваниями», — сообщила Ложкина.

Чиновник напомнила, что Минпросвещения может координировать эту тему только в контексте образования, в то время как организация дополнительного питания лежит на самих школах и регионах. Она предложила проработать идею не только с отраслевиками, но и с региональными министерствами, чтобы в дальнейшем выйти на создание отдельной рабочей группы по вендингу в школах, пишет «Парламентская газета».