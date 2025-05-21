Общество

Привлекать к ответственности за клевету станет проще

Бытовую клевету отнесли к категории частно-публичных дел. Это значит, что возбуждать и рассматривать такие дела будут в полиции по заявлению потерпевшего или его законного представителя. При этом обязательному прекращению в связи с примирением сторон они не подлежат. Сейчас бытовая клевета считается делом частного обвинения. То есть такие дела возбуждают и рассматривают мировые судьи, а поддерживать обвинение и представлять доказательства должен сам пострадавший. Соответствующий законопроект Госдума приняла 27 мая на пленарном заседании во втором и третьем чтениях.

Проект закона подготовил и внес Верховный суд по поручению Президента, чтобы усилить защиту конституционных прав граждан и совершенствования процессуального механизма привлечения к уголовной ответственности за клевету. В первом чтении депутаты Госдумы одобрили документ 1 апреля.

Сейчас такие дела возбуждают по жалобе потерпевших, и рассматривают их мировые судьи. Как отмечено в пояснительной записке, обращение пострадавшего фактически становится актом возбуждения уголовного дела в случае принятия его к производству у мирового судьи. Причем в данном случае не проверяют ни повод, ни основания для возбуждения уголовного дела. Потерпевшему приходится самостоятельно подтверждать факт клеветы, поддерживать обвинения в суде и возмещать судебные издержки.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина пояснила «Парламентской газете», что принятый закон перекладывает основную тяжесть доказывания по уголовным делам о клевете, возникшей в бытовых ситуациях, на правоохранительные органы, освобождая от этой ноши потерпевшего.

«Это позволит обеспечить более тщательное исследование обстоятельств совершения преступления в ходе предварительного расследования и исключить судебное рассмотрение дел, по которым отсутствует событие или состав преступления», — объяснила парламентарий.

Она также добавила, что, поскольку такое преступление относится к категории небольшой тяжести, суд и органы предварительного расследования, получив заявление от потерпевшего, сохраняют за собой право принять решение о прекращении уголовного дела, если стороны пришли к примирению и виновный загладил причиненный вред.

Ранее член Комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Брыксин подчеркивал, что эта законодательная норма станет важным шагом на пути к укреплению гарантий правосудия в сфере уголовного судопроизводства и значительно повысит уровень уголовно-правовой защиты граждан, ставших жертвами клеветы, пишет «Парламентская газета».