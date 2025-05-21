Общество

Температура в 2025-2029 годах останется на высоком уровне

Мировые температуры в 2025-2029 годах останутся на рекордно высоком уровне, говорится в докладе Всемирной метеорологической организация (ВМО) при ООН.

«Глобальные климатические прогнозы показывают, что в ближайшие пять лет температура, как ожидается, останется на рекордном уровне или приблизится к нему, что увеличит климатические риски и воздействие на общество, экономику и устойчивое развитие», - сказано в документе.

Согласно прогнозу ВМО, среднегодовая глобальная температура поверхности каждый год с 2025 по 2029-й, будет на 1,2-1,9 °C выше среднего уровня 1850-1900 годов. Вероятность того, что хотя бы один год в этот период станет теплее самого жаркого года в истории, 2024 год, составляет 80%. С вероятностью 86% хотя бы один год превысит порог потепления в 1,5 °C относительно доиндустриального уровня.

«Мы пережили десять самых жарких лет в истории. К сожалению, этот доклад ВМО не предвещает облегчения в ближайшие годы, что означает усиление негативного воздействия на экономику, повседневную жизнь, экосистемы и нашу планету», - приводятся в документе слова заместителя генерального секретаря ВМО Ко Барретт.

Прогноз указывает на 70% вероятность того, что среднее потепление за пятилетний период 2025–2029 годов превысит 1,5 °C, по сравнению с 47% в прошлом году для периода 2024–2028 годов. Потепление в Арктике в зимние месяцы - ноябрь-март - будет более чем в 3,5 раза выше глобального, достигая 2,4°C относительно базового периода 1991–2020 годов.

В ООН ожидают дальнейшее сокращение морского льда в Баренцевом, Беринговом и Охотском морях. Прогноз осадков на май-сентябрь 2025–2029 годов предсказывает более влажные условия в Сахеле, Северной Европе, на Аляске и в Северной Сибири, но более сухие в Амазонии.

В январе в ВМО сообщили, что сводные данные шести институтов подтверждают, что 2024 год был самым теплым за всю историю наблюдений, пишет РИА Новости.