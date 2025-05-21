Реальный сектор заинтересован во внедрении решений на базе ИИ — Т1

Реальный сектор заинтересован во внедрении инновационных инструментов. По данным Минэнерго РФ, к концу 2024 года 58% российских компаний топливно-энергетического комплекса внедрили технологии искусственного интеллекта, что вдвое больше по сравнению с 2022 годом. Прогнозируется, что к 2027 году этот показатель достигнет 70%, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании Т1.
Согласно экспертным оценкам, внедрение ИИ и цифровых двойников позволит автоматизировать до 70–80% процессов и высвободить время специалистов для стратегических задач. А работа с большими данными повысит актуальность прогнозирования, а также сделает все операции прозрачными.
По его словам, для скорейшего достижения технологической независимости необходима единая платформа управления ИИ и интеграция всех цифровых решений на предприятии.
Для реального прорыва в цифровизации промышленности необходимы не только инвестиции и развитие отечественного оборудования, но и активная кооперация с вузами и научными центрами, а также поддержка со стороны государства и регуляторов. Рост технологичности и внедрение современных цифровых решений способны сделать промышленность более привлекательной для нового поколения специалистов, но для этого важно снижать порог входа в профессию и развивать адаптивные обучающие программы на базе ИИ.