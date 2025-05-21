Общество

Псковичей приглашают на конкурс «Это у нас семейное»

Старт второго сезона конкурса «Это у нас семейное» объявлен 27 мая на заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фотографии: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

Второй сезон посвящен теме культурного кода России и позволит представителям разных поколений российских семей найти интересные совместные увлечения, возродить лучшие семейные традиции, исследовать историю своей семьи и стать ближе.

В первом сезоне проекта приняли участие почти 600 тысяч россиян, из них — почти две тысячи человек из Псковской области. Регистрация семейных команд на сайте этосемейное.рф продлится до 27 июля.

Президент России Владимир Путин поддержал запуск и отметил успехи проекта. На заседании наблюдательного совета во время разговора с семьей победителей проекта Крючковых глава государства отметил положительный эффект конкурса «Это у нас семейное».

«Конкурсный принцип доказал свою эффективность и был применен в других проектах платформы, которые теперь создают новые возможности не только для управленцев, а для всего российского общества. Вот, например, конкурс "Это у нас семейное“ — получился, очевидно получился: 600 тысяч людей там. Это о чем-то говорит, правда? Получился», — отметил президент России, председатель наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» Владимир Путин. — Вся социальная политика государства должна строиться вокруг семьи и вокруг ее интересов. Но когда проходит мероприятие подобного рода — это что такое? <…> Это то, что делает семью, и большую семью, модной. Все это вместе укладывается в те усилия государства, которые предпринимаются на протяжении всего последующего времени. И мы планируем эту политику продолжать. <…> Конкурсы подобного рода оживляют все, что мы делаем, придают всей этой политике в известной степени эмоциональный положительный заряд», — сообщил глава государства.

«Проект показал, насколько россияне ценят возможность укреплять семейные узы и создавать собственные традиции. Это позволило многим семьям с гордостью взглянуть на свою историю, укрепить связь поколений. Уверен, нас ждет встреча с уникальными, вдохновляющими семьями, которые являются настоящей гордостью нашего Отечества. Новый сезон будет посвящен укреплению культурного кода России, тем незыблемым духовно-нравственным ценностям, которые делают нас единым народом. Современная Россия — это страна, где традиции предков живут в сердцах молодежи, где историческая память — наш компас, а уважение, единство и поддержка — основа нашего общества», - отметил лава президентской платформы Андрей Бетин.

«Я хочу сказать, что это уникальный конкурс, уникальное единение, невероятно эмоциональное, дающее радость жизни не только тем, кто в нем участвует, но и всем, кто сопричастен к этому конкурсу. Потому что та эмоция, которую дарят участники, то, как они делятся своими успехами, просто одухотворяет и вселяет какую-то уверенность в будущее, потому что это семья», - поделилась заместитель председателя правительства Российской Федерации, член наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей» Татьяна Голикова.

В прошлом сезоне в конкурсе «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» приняли участие почти две тысячи жителей Псковской области, это 328 семей. Она семья региона стала финалистами проекта, это семья Александровых из города Великие Луки.

«Мы участвовали в конкурсе "Это у нас семейное“, чтобы получить массу положительных эмоций, если честно, не рассчитывали на победу, не верим до сих пор. Огромное спасибо организаторам конкурса за атмосферу, особенно хотелось бы отметить сами конкурсы. Выиграть может каждый, абсолютно! Независимо от того, будет ли семья состоять из бабушек и детей или мужчин. Классные конкурсы, удобная оценочная таблица, все здорово. Мы любим друг друга, это у нас семейное!» — отметили участники из семьи Александровых.

Регистрация семейных команд на участие в конкурсе «Это у нас семейное» открылась на сайте этосемейное.рф. Участвовать могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений (дети, родители или законные представители, бабушки-дедушки и другие родственники). В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Конкурс «Это у нас семейное» — самый массовый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В 2025 году стал частью национального проекта «Семья».