Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Театр кошек Куклачева в Псковской области
в «Покровском»
нейросети для предпринимателей
«Лавандовая ночь» в «Покровском»
Псковская область 80-летие Победы
ПЛН 25 ЛЕТ
«Райский уголочек» в Великих Луках
Так вот ты какой Благородный олень!
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
День В деревне
160 Лет На страже здоровья
Агростартапы Псковской области
 
 
 
ещё Общество 21.05.2025 15:080 Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая 28.05.2025 16:560 Алексей Фетисов из Т1 обратил внимание на риски применения ИИ в образовании 28.05.2025 16:430 Владимир Никитин покинул пост руководителя движения «Русский лад» по собственной воле 28.05.2025 16:360 Сбер зафиксировал рост объема потребительского кредитования в апреле на 31% в Псковской области 28.05.2025 16:290 До +25 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 29 мая 28.05.2025 16:190 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 мая
 
 
 
Самое популярное 23.05.2025 22:040 Интерактив: Замшелая Ольга 26.05.2025 19:310 На 24-м году жизни скончалась псковская поэтесса Валерия Чудская 21.05.2025 12:270 Появилось видео горящего автобуса на Октябрьском проспекте в Пскове 26.05.2025 09:560 Если есть жалобы, зачем вы сюда пришли? — псковичи делятся впечатлениями от посещения поликлиник 21.05.2025 12:001 Пассажирский автобус горит на Октябрьском проспекте в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Алексей Фетисов из Т1 обратил внимание на риски применения ИИ в образовании

28.05.2025 16:56|ПсковКомментариев: 0

«Постоянное использование ИИ-моделей может уничтожить классический подход к образованию и снизить грамотность будущих специалистов», — заявил генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Алексей Фетисов на пленарной сессии «Бесчеловечные технологии: освобождение от рутины или путь к цифровому рабству?» в рамках кибер-фестиваля PHDays 2025. Тем не менее использование возможностей ИИ для гиперперсонализации процесса обучения каждого студента, наоборот, позволит усилить подготовку квалифицированных кадров, добавил он.

85% российских студентов применяют ИИ в учебе. Из них: 70% ищут информацию, 43% используют ИИ для написания курсовых и рефератов, а 36% — для генерации изображений. Несмотря на ощутимую пользу, которую приносят эти технологии, существуют и риски — их необходимо нивелировать уже сейчас. Например, многие учащиеся, в том числе школьники, используют ИИ не только как помощника, а полностью перекладывают на него весь процесс обучения. Во время дискуссии Алексей Фетисов отметил, что это исключает усвоение фундаментальных знаний и навыков будущими специалистами. При этом спикер подчеркнул, что несмотря на возможные негативные сценарии, применение ИИ в образовании остается одним из действенных способов сделать его эффективнее.

«Преподавателям необходимо искать индивидуальный подход к каждому учащемуся, адаптируя учебный материал под его интересы, но реализовать это на практике крайне сложно. Сегодня ИИ-технологии способны фиксировать предпочтения человека: его вкусы, стиль общения и многое другое. Создание гиперперсонализированного ИИ, который способен уделить дополнительное внимание каждому студенту и предложить учебный контент в интересном для него формате, поможет качественно повысить эффективность обучения», — заявил Алексей Фетисов.

По его мнению, действовать в этом направлении нужно уже сейчас, чтобы поколение, заставшее «бум» ИИ-технологий, не потеряло способность к классическому обучению. Это позволит будущим выпускникам успешно восполнить нехватку квалифицированных специалистов на рынке труда. Повсеместное внедрение ИИ, охватывающее все отрасли экономики и особенно ИТ-сектор, помогает сохранить динамику цифрового развития в условиях острой нехватки кадров на рынке. Тем не менее само по себе масштабирование применения ИИ не устраняет дефицит компетентных сотрудников.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вы надеетесь жить в старости?
В опросе приняло участие 128 человек
28.05.2025, 17:000 Встреча воздухоплавателей в Великих Луках-2025 подтвердила статус международной 28.05.2025, 16:560 Алексей Фетисов из Т1 обратил внимание на риски применения ИИ в образовании 28.05.2025, 16:430 Владимир Никитин покинул пост руководителя движения «Русский лад» по собственной воле 28.05.2025, 16:400 В центре Пскова может появиться еще одна камера фотовидеофиксации на непропуск пешеходов
28.05.2025, 16:370 Стартовал прием заявок на псковский эногастрономический фестиваль «Виноград-2025» 28.05.2025, 16:360 Сбер зафиксировал рост объема потребительского кредитования в апреле на 31% в Псковской области 28.05.2025, 16:330 В Пскове могут построить новую дорогу к будущей школе на улице Киселева 28.05.2025, 16:290 До +25 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 29 мая
28.05.2025, 16:210 «День здоровья» для людей серебряного возраста устроили в псковской деревне Неёлово 28.05.2025, 16:190 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 мая 28.05.2025, 16:150 «Патриоты Псковского края» не занимаются борьбой с обкомом КПРФ — Владимир Никитин 28.05.2025, 16:130 Обучение по созданию личного бренда политика и работе с нейросетями прошли члены Молодёжного парламента
28.05.2025, 16:100 Николай Козловский: Самоотверженность пограничников всегда будет основой обеспечения безопасности Отечества 28.05.2025, 16:030 ЦБ заявил о низкой доступности жилья для покупки в ипотеку 28.05.2025, 15:590 В рамках акции «Судебные приставы – детям» в Псковской области провели рейд с ГАИ 28.05.2025, 15:510 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Граждане, пенсий не будет!
28.05.2025, 15:510 Псковская и Витебская области обменялись опытом борьбы с кибермошенниками 28.05.2025, 15:370 Женщина в тулупе из овчины пропала в порховской деревне Паникша 28.05.2025, 15:330 Подвесная скамейка обрушилась в Детском парке в Пскове 28.05.2025, 15:320 Спрос на банковские вклады в Псковской области вырос на 35% – Сбер
28.05.2025, 15:270 «Соловьиный праздник» состоится в Пскове 28.05.2025, 15:200 КПРФ должна изменить свои подходы — Владимир Никитин 28.05.2025, 15:160 Житель Псковской области погиб в ДТП с автобусом, «Газелью» и Skoda под Кингисеппом 28.05.2025, 15:070 Псковский «Хакатон» вошёл в федеральный топ лучших градостроительных практик
28.05.2025, 15:020 Геймер из Себежского района стал жертвой мошенников 28.05.2025, 14:530 Материал по резонансному ДТП с BMW и Renault на Рижском проспекте в Пскове передадут следователям 28.05.2025, 14:431 На предстоящем пленуме обкома КПРФ могут наказать еще больше недовольных позицией руководства коммунистов — Владимир Никитин 28.05.2025, 14:300 Сергей Вострецов вручил награды в День пограничника и поддержал юных патриотов
28.05.2025, 14:200 Шедевры Баха прозвучат на органном концерте в Пскове 28.05.2025, 14:100 Заведующая сектором маркетинга рассказала о трансформации роли библиотеки «Радуга» 28.05.2025, 14:080 Как безопасно оплачивать покупки картой и через телефон, рассказали псковичам  28.05.2025, 14:000 Порядка 360 млн рублей выдал Сбер на жильё в апреле в Псковской области
28.05.2025, 13:500 В регионы РФ начали передавать данные для обучения ИИ определять состояние лесов 28.05.2025, 13:400 Юношей из Псковской области приглашают на обучение в военную академию 28.05.2025, 13:350 Книга-воспоминание «Пленэр у Пушкина» вышла в свет 28.05.2025, 13:300 Вера Емельянова: Мы можем смело гордиться результатами наших детей
28.05.2025, 13:250 «Я не следую за быстрой модой»: псковичам назвали полезные экопривычки 28.05.2025, 13:220 В Пскове стартовало совещание по подведению итогов реализации проекта «Навигаторы детства»  28.05.2025, 13:181 Борис Елкин: У пограничников непростая служба, но вы с честью ее несете 28.05.2025, 13:130 День нейросетевого предпринимателя
28.05.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Владимиром Никитиным 28.05.2025, 12:590 Конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» запустит ПЛН 31 мая 28.05.2025, 12:500 Все мечтают о желтом «Феррари», а я - о желтом тракторе! - начинающие фермеры рассказали о своих агростартапах 28.05.2025, 12:430 Александр Котов: Многие поколения псковичей защищали государственную границу
28.05.2025, 12:350 Экспонаты для праздничной выставки «Вослед Пушкину» прибыли в «Михайловское» 28.05.2025, 12:300 Свыше 83% аптек в регионе расположены в городской местности — Псковстат 28.05.2025, 12:180 За срыв сроков капремонта лифта в псковской больнице подрядчика признали недобросовестным  28.05.2025, 12:120 Михаил Ведерников: Охрана границ всегда была важной задачей Псковской области
28.05.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Библиотека как центр экопросвещения 28.05.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 28 мая 28.05.2025, 11:590 Комитет ГД одобрил проект о регулировании счета цифрового рубля в бюджете 28.05.2025, 11:550 Актрисы Московского театра покажут поэтическую программу в Пушкинских Горах
28.05.2025, 11:480 Сотрудников пограничной службы чествовали в Пскове 28.05.2025, 11:390 Реальный сектор заинтересован во внедрении решений на базе ИИ — Т1 28.05.2025, 11:280 Суд ограничил доступ к ролику с ответами на ЕГЭ по обществознанию 28.05.2025, 11:160 Только 54% псковичей посещали последний корпоратив в своей компании — опрос
28.05.2025, 11:100 Скоро отпуск, удастся ли отдохнуть? 28.05.2025, 10:590 В разработке учебника по духовно-нравственной культуре РФ участвует митрополит Тихон 28.05.2025, 10:580 «Выбор правильный»: Татьяна Фомченкова одобрила исключение обществознания из программы 6-7 классов 28.05.2025, 10:510 «Особое мнение»: Владимир Никитин о главном в политике, псковских патриотах и ситуации в КПРФ
28.05.2025, 10:460 ВТБ: Семьи в СЗФО чаще выбирают раздельный бюджет 28.05.2025, 10:440 Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса — Борис Елкин 28.05.2025, 10:320 Огнеборцы ликвидировали возгорание хозпостройки в гдовской деревне Сторожинец 28.05.2025, 10:280 «Дневной дозор»: Надо ли исключить обществознание из программы средней школы?
28.05.2025, 10:260 Александр Козловский: Пограничник — это тот, кто первым встает на защиту Отечества 28.05.2025, 10:180 Спасенная при пожаре в Плюссе женщина была доставлена в больницу 28.05.2025, 10:090 «Экосреда»: Библиотека как центр экопросвещения 28.05.2025, 09:570 Температура в 2025-2029 годах останется на высоком уровне
28.05.2025, 09:440 Герой-дружинник спас пожилую женщину из пожара в Плюссе 28.05.2025, 09:430 Надписи с призывами к покупке наркотиков устранили на железнодорожном мосту в Порхове 28.05.2025, 09:320 24% псковичей хотели бы возглавить компанию, в которой работают 28.05.2025, 09:201 Самые точные атомные часы и белки-аргонавты вошли в лучшие достижения ученых РФ
28.05.2025, 09:000 Привлекать к ответственности за клевету станет проще 28.05.2025, 08:400 Для действующих военных и ветеранов готовят ипотеку под 2% годовых 28.05.2025, 08:350 ФК «Псков» проиграл в четвертьфинале Кубка Северо-Запада 28.05.2025, 08:200 Действие нового сериала «Волчий берег» на НТВ будет происходить в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru