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Общество

Роскачество проверит игрушки Лабубу на безопасность

29.05.2025 08:40|ПсковКомментариев: 0

Роскачество запускает исследование игрушек Лабубу, которые неожиданно стали хитом в течение последних недель, рассказали в организации. В настоящее время ее эксперты приступили к изучению российского рынка и отбору образцов: товары закупят в рознице, в том числе на маркетплейсах. В Роскачестве рассказали, что в сети Лабубу называют острозубыми милыми монстриками — это игрушки разных цветов и моделей, причем особой популярностью, судя по поисковой выдаче, пользуются именно игрушки-брелоки, уточнили там. 

Несмотря на ее неоднозначный или противоречивый внешний вид, Лабубу — веселая девочка-эльф, которая любит приключения, подчеркнули в Роскачестве. И хотя она считается монстром, в действительности персонаж заявляется незлым, пояснили там. 

Исследование организации будет направлено на изучение документов, которые должны в обязательном порядке сопровождать продукцию — это, например, свидетельства о государственной регистрации, документы об участии в системе маркировки «Честный знак». Также продавцы должны будут представить Роскачеству результаты лабораторных исследований по критериям безопасности и качества. Эксперты планируют также изучить качество шарниров и других элементов игрушек, пишут «Известиям».

«Цены на эти игрушки разнятся критически в зависимости от места покупки, продавца и производителя. Оригинальная игрушка может стоить около 10 тыс. рублей и более, тогда как на маркетплейсах можно найти аналоги за 500 рублей, одну тысячу и три. Но пока у нас нет ответа на главный вопрос: отвечает ли эта продукция, преимущественно именно аналоги и реплики, требованиям безопасности», — рассказали в Роскачестве. 

Опираясь на свой прошлый опыт, в организации сказали, что Лабубу могут продаваться не как детские игрушки, а как сувенирная продукция. Этот обходной маневр позволяет товарам выйти из-под обязательных требований технических регламентов о безопасности на игрушки. Следовательно, подчеркнули в Роскачестве, к ним не будут применяться необходимые для категории «детской игры» требования по безопасности, в том числе по токсичности продукции. Так, например, было с другой популярной продукцией — куклой Хагги-Вагги.

Источник: Псковская Лента Новостей
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