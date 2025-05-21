Общество

Только 4 из 10 компаний Пскова запланированы летние корпоративы — опрос

Этим летом корпоративные мероприятия запланировали 39% компаний Пскова. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители предприятий и организаций из Пскова.

Наиболее популярные форматы — пикники, спортивные состязания и фуршеты. По информации от эйчаров, поводами для проведения летних корпоративов чаще всего являются дни рождения компаний и профессиональные праздники.

Число компаний, не планирующих летние корпоративы, составляет 50%. 11% работодателей пока не приняли окончательного решения.

44% компаний из тех, которые проводили корпоративы в прошлом году и планируют в этом, собираются увеличить бюджет мероприятий. 33% хотят уложиться в прошлогоднюю сумму. 12% урежут расходы.