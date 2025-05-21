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Общество

В России продлили временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

29.05.2025 10:30|ПсковКомментариев: 0

Правительство России продлило на полгода действие временного запрета на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий», - говорится в сообщении.

Согласно подписанному постановлению, ограничение будет действовать 6 месяцев - с 1 июня по 30 ноября 2025 года. «На время действия ограничений из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов», - пояснили в правительстве.

Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны.

«Как и прежде, запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 г в одной товарной партии, независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту», - указали в кабмине.

Аналогичные временные ограничения вводились с 2022 года. Последнее из них действовало с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Такие меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных предприятий за счет привлечения значительных объемов вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, в переработку и производство драгоценных металлов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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