В России продлили временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

Правительство России продлило на полгода действие временного запрета на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий», - говорится в сообщении.
Согласно подписанному постановлению, ограничение будет действовать 6 месяцев - с 1 июня по 30 ноября 2025 года. «На время действия ограничений из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов», - пояснили в правительстве.
Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны.
Аналогичные временные ограничения вводились с 2022 года. Последнее из них действовало с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Такие меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных предприятий за счет привлечения значительных объемов вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, в переработку и производство драгоценных металлов.