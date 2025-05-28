Общество

«Три мудреца»: Величие Отечества или сытая жизнь? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Три мудреца», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 мая.

Что важнее для современных россиян — величие державы или собственное материальное благополучие? Почему в нашей стране одно противоречит другому? Почему для величия страны граждане России вынуждены постоянно «затягивать пояса»? Об этом сегодня поговорили «мудрецы» Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко.

Кроме того, как обычно, ведущие представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.