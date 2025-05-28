Общество

Борис Елкин: Выпускники школ в 2024 году показали выдающиеся результаты

Успехи в образовательной сфере отметил глава города Пскова Борис Елкин в отчете о своей деятельности и деятельности администрации города за 2024 год на 36-й очередной сессии Псковской городской Думы 30 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Особые слова благодарности хочется сказать нашим педагогам и директорам школ. Благодаря их профессионализму выпускники в 2024 году показали выдающиеся результаты. Так, 24 выпускника сдали ЕГЭ на сто баллов, а количество медалистов увеличилось на 6%», - сообщил Борис Елкин.

Помимо этого, он отметил, что наблюдается рост средних баллов по основным предметам.

«Отдельно стоить отметить победы наших школьников на международных и всероссийских конкурсах, форумах и соревнованиях. Ярким примером являются Илья Щембелов – серебряный призёр крупнейшего в Азии форума для юных изобретателей, и Тимофей Ковалёв, который вошёл в топ-10 лучших юных изобретателей страны», - добавил глава города.

Напомним, недавно в Москве наградили победителей четвертого сезона всероссийского конкурса детского научно-популярного видео «Знаешь? Научи!», среди которых был ученик 10 класса Псковского технического лицея Тимофей Ковалев.