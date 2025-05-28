На заседании Великолукской городской Думы утверждены изменения в Устав города

Заседание Великолукской городской Думы состоялось 30 мая, на нем депутаты рассмотрели и утвердили ряд изменений в Устав города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме, основной целью поправок стало приведение Устава в соответствие с федеральным и региональным законодательством.
Фото: Великолукская городская Дума
Поправки вступят в силу в сентябре 2027 года.
«Все нормы законодательства учтены, и устав должен полностью им соответствовать. Проект содержит подробные разъяснения. Вопрос подробно обсуждался на заседании законодательной комиссии», — добавил депутат Дмитрий Белюков.
«По результатам публичных слушаний замечаний и предложений не поступило. В связи с этим предлагаю принять проект изменений в устав», - сказала первый заместитель главы города Светлана Степанова.