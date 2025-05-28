Общество

На заседании Великолукской городской Думы утверждены изменения в Устав города

Заседание Великолукской городской Думы состоялось 30 мая, на нем депутаты рассмотрели и утвердили ряд изменений в Устав города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме, основной целью поправок стало приведение Устава в соответствие с федеральным и региональным законодательством.

Фото: Великолукская городская Дума

Поправки вступят в силу в сентябре 2027 года.

«Муниципальное законодательство не должно противоречить Конституции, федеральным и региональным нормативным актам. Важно, что вносимые изменения не содержат противоречий», — отметил депутат Константин Максимов.

«Все нормы законодательства учтены, и устав должен полностью им соответствовать. Проект содержит подробные разъяснения. Вопрос подробно обсуждался на заседании законодательной комиссии», — добавил депутат Дмитрий Белюков.

«По результатам публичных слушаний замечаний и предложений не поступило. В связи с этим предлагаю принять проект изменений в устав», - сказала первый заместитель главы города Светлана Степанова.