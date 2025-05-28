Шоу талантов прошло в рамках фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса.
Титул «Миссис талант 2025» получила Виктория Виноградова за яркий и харизматичный танцевальный номер. Второе место в категории Миссис заняла Алена Жемчужина с вокальным номером, а третье место присудили паре Юлии Носовой с супругом. Они показали совместный номер — танго.
Титул «Мисс талант 2025» получила Олеся Набутова за вокальный номер. На втором месте также с вокальным номером Карина Козлова. Замыкает тройку лидеров среди Мисс Дарья Строгова со стихотворением собственного сочинения.
Специальный приз от жюри был вручен Валерии Лопуховой за авторский показ.
«Стоит отметить, что все перечисленные выше номера получили путевки на финальное шоу, где и будут представлены в рамках конкурсной программы», - уточнили организаторы.
В жюри шоу талантов входили: