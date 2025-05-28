Общество

Шоу талантов прошло в рамках фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2025»

Шоу талантов прошло в рамках фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса.

«Шоу талантов в этом году получилось ярким и неординарным! Зрители мероприятия смогли не только увидеть и услышать танцы и песни, но и познакомиться с коллекцией одежды, узнать, как быстро можно сделать декор своими руками, или спеть песню всей семьей. Всех участниц и участников шоу талантов принимали очень тепло и радушно», - рассказали организаторы.

Титул «Миссис талант 2025» получила Виктория Виноградова за яркий и харизматичный танцевальный номер. Второе место в категории Миссис заняла Алена Жемчужина с вокальным номером, а третье место присудили паре Юлии Носовой с супругом. Они показали совместный номер — танго.

Фотографии: Татьяна Казарян

Титул «Мисс талант 2025» получила Олеся Набутова за вокальный номер. На втором месте также с вокальным номером Карина Козлова. Замыкает тройку лидеров среди Мисс Дарья Строгова со стихотворением собственного сочинения.

Специальный приз от жюри был вручен Валерии Лопуховой за авторский показ.

«Стоит отметить, что все перечисленные выше номера получили путевки на финальное шоу, где и будут представлены в рамках конкурсной программы», - уточнили организаторы.

В жюри шоу талантов входили: