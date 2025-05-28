Общество

Умер историк Алексей Лидов

Известный российский историк, теоретик искусства, византолог, религиовед, академик Российской академии художеств (РАХ) Алексей Лидов умер в возрасте 66 лет, сообщил в своем Telegram-канале российский литературовед, историк культуры Николай Подосокорский.

«На 67-м году жизни умер Алексей Михайлович Лидов, российский историк, теоретик искусства, византолог, религиовед, кандидат искусствоведения, академик РАХ (2012)», - говорится в сообщении.

Подосокорский отметил, что Лидов с 2008 по 2009 года работал заместителем президента Российской академии художеств по научным и инновационным программам. С 2010 по 2025 год был заведующим отдела культуры древности Института мировой культуры МГУ. Читал лекции и работал в качестве приглашённого исследователя в Принстонском, Гарвардском, Оксфордском, Кембриджском, Токийском, Центрально-Европейском университетах, Сорбонне и других.

Лидов родился в Москве в 1959 году, окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Он является автором ряда книг: «Средневековые фрески Грузии (научный каталог выставки)» (1985), «Византийские иконы Синая» (1999), «Иеротопия. Пространственные иконы и образы-парадигмы в византийской культуре» (2009), «Икона. Мир святых образов в Византии и Древней Руси» (2013), «Росписи монастыря Ахтала. История, иконография, мастера» (2014), пишет РИА Новости.