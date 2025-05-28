Общество

Советников директоров по воспитанию привлекут к работе в загородных лагерях Псковской области

Число привлеченных специалистов в детских оздоровительных лагерях Псковской области составит порядка 3,5 тысячи человек, среди них медицинские работники, педагоги, технические специалисты и инструкторы по безопасности. Также в этом году планируется привлечь к работе в лагерях советников директоров по воспитанию. Об этом на пресс-конференции на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Всего запланировано задействовать около 200 медработников, порядка 1,6 тысячи педагогов, около 1,5 тысячи человек техперсонала, а также 350 вожатых.

Комментируя нехватку квалифицированного персонала, Андрей Ермаков подчеркнул, что ситуация осложняется ограниченностью ресурсов и нежеланием некоторых педагогов работать летом.

«Большое количество людей задействовано, и никогда их не хватает, естественно. И мы работаем всегда с коллегами над точечным привлечением специалистов в конкретно взятый период. Педагогических работников собираем в период отпуска. Некоторым хочется отдыхать, не все из них готовы свой заслуженный отдых прерывать, чтобы занять себя чем-то еще, хотя хватает, безусловно, людей, которые готовы», - сказал Андрей Ермаков.

Кроме того, планируется внедрение новых специалистов: «Мы в этом году с нашими друзьями, товарищами, партнерами, коллегами из "Навигаторов детства“ договорились о том, что мы на одной смене будем привлекать в качестве консультантов, наставников, если можно так выразиться, наших советников директоров по воспитанию».

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Напомним, организация летнего детского отдыха является одним из приоритетных направлений национального проекта «Молодёжь и дети».