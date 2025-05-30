Общество

Победителей конкурса праздничного оформления витрин ко Дню Победы наградили в Пскове

В Псковской области объявили победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Весна Победы» на праздничное оформление витрин или входной группы ко Дню Победы. Торжественная церемония награждения с участием заместителя губернатора Игоря Шатурного прошла в пятницу, 30 мая, в правительстве Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

От имени губернатора региона Михаила Ведерникова вице-губернатор поблагодарил участников конкурса за инициативность, активность. В Псковской области на участие в конкурсе поступили 66 заявок, рассказал Игорь Шатурный.

«Нам было сложно выбрать лучших из такого количества участников. Ваша креативность, творческий подход позволили создать праздничное настроение на территории региона в День Победы», — заметил вице-губернатор. Региональная конкурсная комиссия оценивала обновленные витрины и входные группы на соответствие тематике конкурса, эстетическое оформление, оригинальность, эмоциональное воздействие, а также соблюдение требований безопасности.

Победителем в номинации на лучшее оформление витрины социального объекта стал Центр молодежи и общественных инициатив.

На втором месте — Детская областная клиническая больница. Тройку лидеров замыкает Детский сад компенсирующего вида №17 города Пскова и МФЦ Псковской области.

В номинации среди объектов торговли и общественного питания победителем стало кафе «Крем-брюле» из Пскова, на втором месте — псковская «Моя столовая».

Среди объектов сферы оказания услуг населению и сферы гостеприимства победу одержал отель «Мандарин» из Островского округа, на втором месте — отель «Шелонь» из Порховского округа.

Победители конкурса представят регион на всероссийском этапе.

Напомним, региональный этап Всероссийского конкурса «Весна Победы» приурочен к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Организаторами Всероссийского конкурса «Весна Победы» выступают Ассоциация разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды при поддержке администрации президента Российской Федерации, Минстроя России и Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления.