Общество

Кабмин до 1 августа примет решения для предоставления участков под нужды россиян

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям новых регионов до 1 августа принять решения для предоставления земельных участков гражданам для их собственных нужд.

Перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума «Малая родина - сила России», которая состоялась 21 апреля, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в целях предоставления земельных участков гражданам для собственных нужд обеспечить принятие решений об отнесении к собственности названных субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности муниципальных образований указанных субъектов Российской Федерации: земельных участков, на которых расположены садовые дома, жилые дома, гаражи граждан», - говорится в поручении.

Коме того, Путин поручил обеспечить принятие решений об отнесении к собственности земельных участков, принадлежащих некоммерческим организациям и предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, строительства гаражей для собственных нужд, пишет РИА Новости.

Также Путин поручил кабмину и властям новых регионов обеспечить принятие решений об отнесении к собственности земельных участков, предоставленных гражданам до 5 октября 2022 года и предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения садоводства, огородничества для собственных нужд, строительства гаражей для собственных нужд.