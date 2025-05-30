Общество

В РФ в 2024 году от гепатита C излечили более 2,3 тысячи детей

Врачи вылечили более 2,3 тыс. детей с диагнозом гепатит C, поставляемые фондом «Круг добра» лекарства имеют практически 100-процентную эффективность. Об этом сообщил глава фонда протоиерей Александр в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Еще одно достижение, о котором хочется рассказать, - это борьба с гепатитом С. Для его лечения фонд поставляет лекарственные препараты. Лекарства имеют практически 100-процентную эффективность, и за прошедший период мы вылечили 2 370 детей от этого стигматизирующего заболевания. Вот такой замечательный эффект», - сказал Ткаченко.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что реализация федерального проекта «Борьба с гепатитом C» позволила пролечить всех детей с гепатитом C в России, инфицированные дети сразу же получают необходимое лечение, пишет ТАСС.