Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Райский уголочек» в Великих Луках
Театр кошек Куклачева в Псковской области
Псковская область 80-летие Победы
ПЛН 25 ЛЕТ
нейросети для предпринимателей
Господин Рейтингомер
Так вот ты какой Благородный олень!
160 Лет На страже здоровья
Сбор на лечение пенсионерки
Агростартапы Псковской области
Задержание ректора ПсковГУ
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
День В деревне
 
 
 
ещё Общество 31.05.2025 18:260 Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН 01.06.2025 10:390 В России в 2025 году вырос спрос на книги о беременности 01.06.2025 10:220 31% псковичей мечтают о полете на Марс – опрос 01.06.2025 10:000 В России растет интерес к игрушкам персонажей российских мультфильмов 01.06.2025 09:400 Как изменится жизнь россиян с 1 июня 2025 года 01.06.2025 09:000 Международный день защиты детей отмечают 1 июня
 
 
 
Самое популярное 26.05.2025 19:310 На 24-м году жизни скончалась псковская поэтесса Валерия Чудская 26.05.2025 09:560 Если есть жалобы, зачем вы сюда пришли? — псковичи делятся впечатлениями от посещения поликлиник 26.05.2025 18:240 Рейтингомер: Мороз-71%, «На-на» для членов профсоюза и новое дело экс-ректора Ильиной 26.05.2025 12:162 Момент движения BMW на Октябрьской площади в Пскове перед ДТП попал на видео 29.05.2025 16:486 Губернаторы — держитесь!
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В России растет интерес к игрушкам персонажей российских мультфильмов

01.06.2025 10:00|ПсковКомментариев: 0

Интерес к игрушкам персонажей российских мультфильмов в России растет, среди них Фиксики, Смешарики, герои «Простоквашино», а Чебурашка после выхода одноименного фильма в начале 2023 года до сих пор входит в топ-3 любимых детских персонажей, рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

«Растет интерес к персонажам российских мультфильмов, исполненным в виде игрушек. Это Три кота, Фиксики, Смешарики, Чебурашка, герои «Простоквашино». Особенно ярко проявился рост популярности Чебурашки после выхода одноименного фильма в начале 2023 года, сегодня он входит в топ-3 любимых детских персонажей», - рассказала Цицулина.

Президент АИДТ добавила, что в России отмечается и рост популярности игрушек со смыслом, наполненных содержанием, образовательной ценностью. То есть игрушек-воспитателей, помогающих развитию ребенка.

«За счет этой составляющей, а также инновационности в применении технологий, читай – международной новизне – наши бренды имеют все шансы на успешную конкуренцию и на внешних рынках», - заключила Цицулина.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вы надеетесь жить в старости?
В опросе приняло участие 238 человек
01.06.2025, 10:390 В России в 2025 году вырос спрос на книги о беременности 01.06.2025, 10:220 31% псковичей мечтают о полете на Марс – опрос 01.06.2025, 10:000 В России растет интерес к игрушкам персонажей российских мультфильмов 01.06.2025, 09:400 Как изменится жизнь россиян с 1 июня 2025 года
01.06.2025, 09:200 Спасатели рассказали подробности обрушения моста в Брянской области 01.06.2025, 09:000 Международный день защиты детей отмечают 1 июня 31.05.2025, 22:000 Расписание пригородных поездов изменится со 2 июня 31.05.2025, 21:380 Праздник ПЛН: «Все лучшее — детям!». ВИДЕО
31.05.2025, 21:200 Представительница Таиланда победила в конкурсе «Мисс Мира» 31.05.2025, 21:000 Медаль за 50 лет совместной жизни вручили локнянским супругам 31.05.2025, 20:400 WhatsApp* прекратит поддержку версий для устаревших смартфонов с 1 июня 31.05.2025, 20:200 В Пскове завершился 4-й Международный поход «Наследие»
31.05.2025, 20:000 Генеральный Консул Франции в Санкт-Петербурге посетил «Михайловское» 31.05.2025, 19:400 В России начнут блокировать просроченные лекарства на кассах с 1 июня 31.05.2025, 19:200 Сергей Колесников о сокращении числа алиментщиков и наказаниях для должников 31.05.2025, 19:000 Умер американский композитор Альф Клаузен
31.05.2025, 18:400 Алкоголь не будут продавать в Псковской области в День защиты детей 31.05.2025, 18:260 Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН 31.05.2025, 18:200 Какое имущество нельзя забрать за долги, рассказали псковские приставы 31.05.2025, 18:002 Более 500 чашек кофе сварили бесплатно на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН
31.05.2025, 17:400 Места для парковки обозначили на время Дней Пушкинской поэзии 31.05.2025, 17:200 ФК «Псков» одолел «Металлист» со счетом 5:1 31.05.2025, 17:000 Праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ 31.05.2025, 16:400 Умерла заслуженная артистка РФ Татьяна Рудова
31.05.2025, 16:200 Завершилась акция по сбору книг для деревень Псковской области 31.05.2025, 16:000 Пять концерта органной музыки состоятся в Пскове в июне 31.05.2025, 15:400 Праздник для детей провели в отделе конвоирования УФСИН 31.05.2025, 15:200 Спортсмен погиб во время ралли в Пушкинских Горах
31.05.2025, 15:140 Более пяти тысяч человек посетили праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН 31.05.2025, 14:590 Финальный флешмоб состоялся на детском празднике в Пскове 31.05.2025, 14:421 Сладкие призы от Прасковьи Молочковой раздали на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове 31.05.2025, 14:400 Библиотекари Пскова и Смоленска подписали договор о сотрудничестве
31.05.2025, 14:360 Суперпризы разыграли на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН 31.05.2025, 14:200 Условия для получения нагрудного знака «Доброволец России» напомнили псковичам 31.05.2025, 14:160 В игру «Зеленое / Красное» играют юные псковичи на празднике в Пскове 31.05.2025, 14:000 Родители-наблюдатели направили более 240 замечаний на ход ЕГЭ по математике
31.05.2025, 13:590 Сертификаты от партнёров детского праздника разыграли в Пскове 31.05.2025, 13:400 Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН 31.05.2025, 13:400 Боровики выросли в Печорском районе 31.05.2025, 13:200 В Абхазии создадут материально-техническую базу Черноморского флота
31.05.2025, 13:120 Студотряды проводят мастер-классы по народным играм на детском празднике в Пскове 31.05.2025, 13:000 Россиянам назвали настораживающие признаки мороженого 31.05.2025, 12:560 Игровую лекцию по гигиене полости рта проводят псковичам на празднике «Все лучшее — детям!» 31.05.2025, 12:540 Аквагрим работает на псковском празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН
31.05.2025, 12:510 Настольную игру по цифровой безопасности проводит «Ростелеком» на празднике «Все лучшее — детям!» 31.05.2025, 12:400 Известные российские писатели примут участие в Днях Пушкинской поэзии 31.05.2025, 12:370 «Главное - порадовать детей»: подарки дарят юным псковичам на празднике к 25-летию ПЛН 31.05.2025, 12:280 Дрессированные собаки устроили веселое представление на детском празднике в Пскове
31.05.2025, 12:210 Концертная программа стартовала на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН 31.05.2025, 12:200 Псковская певица Дарья Романова примет участие в финале конкурса «Родники.Дети» 31.05.2025, 12:000 Робопса заметили на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ВИДЕО 31.05.2025, 11:550 Стартует праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН
31.05.2025, 11:450 Стартовал конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН 31.05.2025, 11:400 Поговорили о важных 31.05.2025, 11:200 Обработку борщевика начнут в Новоржевском округе 31.05.2025, 11:000 За происходящим на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове можно наблюдать онлайн
31.05.2025, 10:400 На Солнце произошел крупнейший с начала года выброс массы 31.05.2025, 10:200 Посвященная открытию обители фотовыставка проходит в Спасо-Елеазаровском монастыре 31.05.2025, 10:000 В РФ в 2024 году от гепатита C излечили более 2,3 тысячи детей 31.05.2025, 09:400 На подворье «Птичий дворик» скончался лосенок
31.05.2025, 09:200 В Псковской области стартовал четвертый Международный поход «Наследие» 31.05.2025, 09:000 Всемирный день без табака отмечается 31 мая 30.05.2025, 22:000 Способы противостоять буллингу на работе перечислил психолог 30.05.2025, 21:382 Минздрав утвердил четыре эскиза изображений для некурительных табачных изделий
30.05.2025, 21:270 «Краски города»: Готовимся к активному времяпрепровождению летом. ВИДЕО 30.05.2025, 21:200 Псковичка попала в «ТОП-100 АССК России» 30.05.2025, 21:000 Кабмин до 1 августа примет решения для предоставления участков под нужды россиян 30.05.2025, 20:400 Портрет Федора Шуберта впервые представили в псковском музее
30.05.2025, 20:230 Праздник в честь Дня защиты детей организуют в Изборске 1 июня 30.05.2025, 20:000 «Вики-фест» пройдет в 4-й раз в Пскове 30.05.2025, 19:410 Экспонаты псковского музея станут темой Александро-Невских бесед 30.05.2025, 19:190 Активисты Международного клуба дружбы Псковской области приняли участие в мастер-классе по росписи
30.05.2025, 19:012 Белорусское молоко и сливочное масло не прошли контроль на госгранице в Псковской области 30.05.2025, 18:370 Отчет главы Пскова и памятник в Крестах: итоги 36-й сессии гордумы 30.05.2025, 18:260 Актёр Фёдор Степанов и музыкант Олег Бойко представят поэтическую композицию в «Михайловском» 30.05.2025, 18:260 Начинается видеотрансляция программы «Краски города»: Готовимся к активному времяпрепровождению летом
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru