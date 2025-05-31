Общество

В России растет интерес к игрушкам персонажей российских мультфильмов

Интерес к игрушкам персонажей российских мультфильмов в России растет, среди них Фиксики, Смешарики, герои «Простоквашино», а Чебурашка после выхода одноименного фильма в начале 2023 года до сих пор входит в топ-3 любимых детских персонажей, рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

«Растет интерес к персонажам российских мультфильмов, исполненным в виде игрушек. Это Три кота, Фиксики, Смешарики, Чебурашка, герои «Простоквашино». Особенно ярко проявился рост популярности Чебурашки после выхода одноименного фильма в начале 2023 года, сегодня он входит в топ-3 любимых детских персонажей», - рассказала Цицулина.

Президент АИДТ добавила, что в России отмечается и рост популярности игрушек со смыслом, наполненных содержанием, образовательной ценностью. То есть игрушек-воспитателей, помогающих развитию ребенка.

«За счет этой составляющей, а также инновационности в применении технологий, читай – международной новизне – наши бренды имеют все шансы на успешную конкуренцию и на внешних рынках», - заключила Цицулина.