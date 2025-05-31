Общество

Кравцов предложил ежегодно 1 июня проводить премию «Разговоры о важном»

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов предложил сделать всероссийскую премию «Разговоры о важном» ежегодной и проводить ее 1 июня, в Международный день защиты детей.

«У меня предложение, чтобы наша такая премия, очень важная и замечательная, была ежегодной и вручалась 1 июня в День защиты детей», - сказал он на церемонии вручения первой всероссийской премии «Разговоры о важном».

Всероссийская премия «Разговоры о важном» проводится Министерством просвещения РФ совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания. Основная цель премии - выявление и поощрение граждан и организаций РФ, сделавших существенный вклад в реализацию цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном».