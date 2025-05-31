Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если ребенок проглотил батарейки

Если ребенок случайно проглотил батарейки, нужно избегать кормления и обратиться к врачу, они способны вызвать физическую травму и генерировать электрический ток в желудке, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Родителям не следует позволять детям играть с мелкими деталями игрушек и батарейками, особенно «кнопочного» типа, которые могут быть случайно проглочены, они способны вызвать физическую травму и генерировать электрический ток в желудке, что требует немедленной медицинской помощи», - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в случае проглатывания любого мелкого предмета или батарейки необходимо срочно обратиться к врачу и избегать кормления ребенка до проведения рентгенографии.

«Наличие упаковки от игрушки или части предметов, которые были проглочены, поможет медицинским работникам определить их характеристики и потенциальные риски», - пояснили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре призвали родителей обращать внимание на качество и безопасность игрушек, а также на предупреждение о возрастных ограничениях.

«При покупке стоит проверять маркировку и конструкцию: они должны быть прочными и безопасными, без острых углов и мелких съемных деталей. Детям до 3 лет следует выбирать игрушки побольше и без поверхностного окрашивания», - отметили в пресс-службе.