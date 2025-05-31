Общество

Жители Псковской области могут принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»

Жителей Псковской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти», котоаря вновь пройдет по России с 10 по 22 июня. На сайте деньпамяти.рф каждый сможет зажечь виртуальную свечу и почтить память героев Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Двадцать второго июня 1941 года, восемьдесят четыре года назад, произошло одно из самых трагических событий в истории нашей страны: начало Великой Отечественной войны. В результате этой кровопролитной войны, продолжавшейся 1418 дней, погибло 27 миллионов человек, что оставило неизгладимый след в каждой советской семье. С 2004 года в этот скорбный день в России проводится мемориальная акция, в рамках которой граждане выходят на улицы и зажигают свечи в память о тех, кто не вернулся с фронта. А последние пять лет зажечь свою свечу можно и онлайн-формате.

Онлайн-акция «Свеча памяти» была организована благотворительным фондом «Память поколений» как альтернатива в период пандемии, когда выход на улицу был затруднен или невозможен. Пандемия прошла, а онлайн-формат остался и с каждым годом только набирает популярность.

На платформе деньпамяти.рф можно не только зажечь виртуальную свечу, которая тут же отобразится на счетчике, но и посмотреть видеоинтервью ветеранов Отечественной войны. Более 60 роликов с воспоминаниями о войне от первого лица: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей — бесценное наследие, которое благотворительный фонд «Память поколений» собирал по крупицам по всей России.